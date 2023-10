Schalke will Top-Talent die Klausel abkaufen

IMAGO/Nico Paetzel

Assan Ouédraogo (M.) erhält beim FC Schalke 04 bald seinen ersten Profivertrag

Der hochverschuldete Zweitligist FC Schalke 04 muss trotz seiner derzeit akuten sportlichen Krise an die Zukunft denken. Den Abgang von einem Top-Talent im kommenden Sommer will S04 daher unbedingt vermeiden.

Der FC Schalke 04 will offenbar Geld in die Hand nehmen, um eine Ausstiegsklausel im Vertrag von Mega-Talent Assan Ouédraogo zu streichen. Das geht aus einem Bericht in der neuesten Ausgabe der "Sport Bild" hervor.

Der 17-Jährige zählt zu den größten Versprechungen des Revierklubs, seit diesem Sommer ist er fester Bestandteil des Profikaders. Gleich bei seinem Debüt in der 2. Bundesliga gegen den HSV am ersten Spieltag (3:5) traf der Kapitän der U17-Nationalmannschaft, seither stand er in jedem Spiel der Königsblauen auf dem Rasen.

Ouédraogo besitzt beim FC Schalke 04 derzeit noch einen Fördervertrag. Mit seinem 18. Geburtstag Anfang Mai 2024 wird dieser automatisch in einen ersten Profivertrag umgewandelt, der bis 2027 gültig sein soll - soweit, so gut aus Knappen-Sicht.

Zahlt Schalke 04 seinem Wunderkind mehr Geld?

Ein Dorn im Auge sind Schalke aber die zahlreichen Klauseln, die im Arbeitspapier festgelegt wurden. Dem Bericht zufolge können ab dem 1. Juli 2024 diverse Ausstiegsklauseln aktiviert werden, Schalke hat ab der kommenden Saison die Zukunft von Ouédraogo also nicht mehr in eigener Hand.

Wie viel ein möglicher Interessent für den Youngster überweisen muss, hängt offenbar von der Liga-Zugehörigkeit ab. Englische Klubs müssten demnach mehr zahlen als deutsche. 20 Millionen Euro werden als realistische Summe genannt - zu wenig für die klammen Schalker.

Um die Klauseln zumindest für kommenden Sommer zu streichen, zieht der Klub daher in Betracht, in erneute Verhandlungen mit der Spielerseite zu treten. Die ersten Gespräche sollen bald geführt werden heißt es, zwei Szenarien seien denkbar. Entweder zahlt Schalke dem Mittelfeldspieler eine Einmalzahlung oder sein Gehalt wird erhöht.