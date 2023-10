Lewy warnt Kane: Erstes Jahr "sicher nicht leicht"

IMAGO/PETTER ARVIDSON

Harry Kane ist in seinem ersten Jahr für den FC Bayern

Jahrelang war Robert Lewandowski die Tor-Versicherung für den FC Bayern. Der Stürmer, der inzwischen für den FC Barcelona spielt, spricht in höchsten Tönen von seinem Nachfolger bei den Bayern - hat aber auch eine Warnung parat.

Nach einer Saison ohne Robert Lewandowski und ohne echten Mittelstürmer hat der FC Bayern für diese Saison mit einem echten Weltstar nachgelegt. Harry Kane geht für den FCB seit dem Sommer auf Torejagd. Vorgänger Lewandowski lobt seinen Ex-Klub für diese Personal-Entscheidung.

"Er ist ein super Stürmer. Für Bayern eine sehr gute Lösung. Für Harry Kane hat Bayern tief in die Tasche gegriffen, das ist eine neue Dimension", sagte Robert Lewandowski im Interview mit der "Sport Bild".

Gleichzeitig warnt der Barca-Stürmer vor möglichen Rückschlägen in der ersten Bundesliga-Saison. Das erste Jahr werde für Kane "sicher nicht leicht", so Lewandowski. "Die Umstellung ist groß. Harry braucht Zeit, den FC Bayern zu verstehen. Das ist eine Herausforderung. Er kommt im Alter von 30 zu Bayern, ich war bei meinem Wechsel 25: Er ist reifer, hat viel erlebt. Andererseits kannte ich die Bundesliga schon."

Lewandowski: Nummer 9 liegt in Bayern-DNA

Aber Kane sei "einer der besten Stürmer der Welt", so Lewandowski. "Er wird dem Verein helfen, auch wenn es schwierige Phasen geben wird."

In dieser Spielzeit kommt Kane schon auf acht Treffer in sechs Bundesliga-Spielen. Dass die Bayern auf einen "echten" Mittelstürmer im Angriff setzen, findet der Lewandowski sinnvoll. "Mannschaften können ohne Nummer 9 funktionieren, aber dafür muss alles passen, das Team harmonieren. So wie Barcelona mit Busquets, Iniesta, Xavi, Messi. Aber das war ein Jahrhundert-Team. In der DNA des FC Bayern liegt es, eine echte Nummer 9 vorne drin zu haben."

Der polnische Nationalstürmer kennt Kane nicht nur vom Fußballplatz, sondern traf in nach eigener Aussage auch schon mal im Urlaub auf Mallorca. "Das war sehr entspannt, wir haben uns gut verstanden."

Bleibt noch die Frage, ob Kane den Tor-Rekord von Lewandowski (41 Tore in einer Bundesliga-Saison) angreifen kann. Der Pole erzielte die 41 Treffer in nur 29 Spielen. "Das war Wahnsinn. Heute hört sich das noch viel verrückter an, ich denke mir: Wie habe ich das gemacht? Die Bundesliga ist keine einfache Liga. Es wäre nicht fair, diese Anzahl, diesen Rekord von Harry Kane zu fordern", sagte Lewandowski.

"Er muss sich an eine neue Kultur, eine andere Liga und Sprache anpassen. Ich habe in meinem ersten Jahr bei Bayern 17 Bundesliga-Tore gemacht. Harry Kane ist erfahrener als ich, er kann schon mehr schaffen. Aber das hängt sehr davon ab, wie gut es unter Thomas Tuchel läuft. Klar ist aber: Ich drücke ihm die Daumen."