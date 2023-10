Davies-Berater schürt Wechsel-Gerüchte

IMAGO/Sebastian Frej

Alphonso Davies steht beim FC Bayern noch bis 2025 unter Vertrag

Alphonso Davies zählt im Kader des FC Bayern zu den Spielern, deren Verträge im Sommer 2025 auslaufen. Seit Wochen schon kursieren daher erste Abschiedsgerüchte um den Linksverteidiger. Die werden von seinem Berater nun noch einmal angeheizt.

Die Zukunft von Alphonso Davies beim deutschen Rekordmeister ist weiter fraglich. "Alphonsos nächster Schritt? Er hat noch zwei Jahre Vertrag bei Bayern, aber wir werden sehen, was passiert. Mir wird diese Frage oft gestellt, aber das ist alles, was ich dazu sagen kann", sagte Davies' Spieleragent Nedal Huoseh in einem Gespräch mit "365Scores".

Doch dann fügte Huoseh hinzu: "Er ist ein gestandener Linksverteidiger und könnte offen sein für eine Verlängerung bei Bayern. Aber es hängt auch vom Klub ab."

Bislang hat der FC Bayern Berichten zufolge noch keine Gespräche mit der Davies-Seite aufgenommen. Gleiches gilt für andere Spieler im Kader des Dauermeisters mit einem Vertrag bis 2025, wie etwa Leroy Sané.

Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano derweil vermeldet, steht dem FC Bayern noch eine wichtige Personalfrage im Weg, ehe die Zukunft der Top-Spielern geklärt werden kann. Es müsse erst ein Nachfolger von Hasan Salihamidzic als Sportvorstand gefunden werden, der die Verhandlungen mit den Beratern federführend übernimmt.

Davies-Abgang vom FC Bayern schon im Winter?

Während Sané laut "Sport Bild" erst im kommenden Sommer entscheiden will, ob er bleibt oder wechselt, hat Davies' Berater die Spekulationen um seinen Klienten nun noch einmal angeheizt: "Es gibt Interesse von vielen Mannschaften. Ich bin mir sicher, dass Real Madrid einer der Vereine sein könnte, die Davies gerne verpflichten würden."

Auch "mehrere Vereine aus der Premier League" würden zu den Kandidaten zählen. "Wir werden sehen, was passiert", fügte Huoseh an.

Zuletzt hatte die spanische "Marca" berichtet, dass Real Madrid bereits eine Offerte für den kommenden Sommer plant. Der Transfer-Experte Ekrem Konur berichtete gar, dass schon im Winter ein Versuch unternommen werden könnte, um Davies vom FC Bayern loszueisen.

Davies kam im Januar 2019 für rund elf Millionen Euro nach München und entwickelte sich schnell zum Stammspieler und Publikumsliebling.