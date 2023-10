Wie einst Kobel: Nübel überzeugt beim VfB Stuttgart

IMAGO/Pressefoto Rudel/Herbert Rudel

Alexander Nübel ist aktuell vom FC Bayern an den VfB Stuttgart ausgeliehen

Nach dem Abgang von Gregor Kobel zum BVB hatte der VfB Stuttgart mit Problemen auf der Torhüterposition zu kämpfen. Doch mit Alexander Nübel, der vom FC Bayern ins Ländle ausgeliehen wurde, haben die Schwaben offenbar einen echten Glücksgriff gelandet. Die Nummer 1 des VfB hat sogar schon einen Bestwert aus der vergangenen Saison geknackt.

Auch die vielen Fehler von Florian Müller und Fabian Bredlow führten dazu, dass der VfB Stuttgart den Klassenerhalt über den Umweg Relegation schaffte. Bereits früh machte der Bundesligist klar, dass man sich zwischen den Pfosten neu aufstellen wolle.

Müller zog es zurück zum SC Freiburg, wo er über einen Platz auf der Bank jedoch nicht hinauskommt. Auch Bredlow, der weiterhin in Stuttgart unter Vertrag steht, bleibt nur die Rolle als Nummer 2, da Bayern-Leihgabe Alexander Nübel nach anfänglicher Skepsis überzeugt.

"Alex ist ein wichtiger Baustein, eine wichtige Stütze in der Mannschaft", sagte Sportdirektor Fabian Wohlgemuth der der "Sport Bild" und ergänzte: "Alex hat Gegenangriffe eingeleitet, war in manchen Momenten aber auch lange am Ball, um die Stürmer zu locken. Das macht er gut."

FC Bayern: Nübel überzeugt beim VfB Stuttgart

Beim Gastspiel gegen den 1. FC Köln am vergangenen Samstag blieb der gebürtige Ostwestfale bereits zum dritten Mal in dieser Bundesliga-Saison ohne Gegentor. Damit hat kein Keeper ligaweit mehr Weiße Westen. Besonders kurios: In der vergangenen Spielzeit blieben die Schwaben insgesamt nur zweimal ohne Gegentreffer.

Doch nicht nur auf der Linie weiß der ehemalige Schlussmann des FC Schalke 04 zu überzeugen. Auch im Spielaufbau ist der 27-Jährige ein enormer Faktor für den überraschenden Höhenflug der Mannschaft von Sebastian Hoeneß. In Köln hatte Nübel 67 Ballaktionen. Der Bundesliga-Schnitt für Torhüter liegt bei 44. Sensationelle 91 Prozent seiner Zuspiele fanden einen Mitspieler.

Laut "Sport Bild" erinnert das Auftreten der Leihgabe des FC Bayern, wo der ehemalige U21-Nationalspieler noch bis 2025 unter Vertrag steht, an Gregor Kobel, der den VfB Stuttgart 2021 Richtung BVB verließ. Nübels Entwicklung wird laut der Sportzeitung in München ganz genau verfolgt.