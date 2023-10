"Noch lange nicht fertig": HSV-Star liefert Aufstiegsansage

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Ludovit Reis will mit dem HSV aufsteigen

In seinem dritten Jahr beim Hamburger SV will Ludovit Reis endlich das große Ziel erreichen: die Rückkehr in die Bundesliga. Um bei dieser Mission dabei zu sein, ließ der Mittelfeldspieler im Sommer selbst Vereine aus der Bundesliga abblitzen.

"Hamburg ist mein Zuhause geworden, ich liebe den Verein, die Fans. Beim HSV werde ich gebraucht. Denn ich bin noch lange nicht fertig", sagte der 23-Jährige angesprochen auf einen Wechsel im Gespräch mit der "Sport Bild".

Die Entscheidung für einen Verbleib sei deshalb trotz Ausstiegsklausel leicht gewesen. Außerdem reifte bei Reis vor der Saison früh das Gefühl, dass es diesmal endlich klappt mit dem Aufstieg.

Eben dieses Selbstverständnis war beim HSV zum Saisonstart auch auf dem Platz sichtbar. Mit vier Siegen aus den ersten fünf Ligaspielen präsentierten sich die Hanseaten schnell als einer der Top-Favoriten auf die vorderen Plätze.

Doch dann folgte der Rückfall in alte Muster mit Niederlagen gegen den SV Elversberg und den VfL Osnabrück. Unter solchen Momentaufnahmen dürfe jedoch keineswegs das Selbstverständnis bröckeln, forderte Reis.

"Ohne Überzeugung brauchst du ein Ziel nicht zu verfolgen. Wir müssen nur bei uns bleiben – und Auftritte wie in Elversberg und Osnabrück dürfen nicht wieder passieren", führte der Niederländer aus. Wenngleich er die Pleiten gegen die beiden Aufsteiger in der Sache nicht wirklich erklären könne, räumte Reis ein.

Tim Walter beim HSV als harter Hund

Ein erstes Zeichen der Besserung gelang am vergangenen Freitag, als die Rothosen das intensive Spitzenspiel gegen Fortuna Düsseldorf mit 1:0 gewannen.

Laut Reis war die Leistungssteigerung hauptsächlich der Verdienst von Trainer Tim Walter, der der Mannschaft mit Straftraining Feuer gemacht habe. "Auffallend war, dass es uns gutgetan hat. Gegen Düsseldorf waren wir mit voller Energie im Spiel. Das ist entscheidend", sagte der frühere Barca-Spieler.

Außerdem gebe es inzwischen die nötige Geschlossenheit in der Mannschaft, um mit Rückschlägen umzugehen.

"Als Spieler und Mannschaft geben wir je den Tag 100 Prozent. Das Team ist charakterlich top", lobte der Mittelfeld-Motor des HSV: "Wir haben viele Spieler mit unterschiedlichen Charakteren in der Mannschaft, einen guten Mix, alles passt gut zusammen. Wir sind eine Familie."