Frankfurt-Star vor Rückkehr in die DFB-Auswahl?

IMAGO/Ulrich Hufnagel

Robin Koch (M.) von Eintracht Frankfurt könnte sein Comeback in der Nationalmannschaft feiern

Mit großer Spannung wird erwartet, welche Spieler von Bundestrainer Julian Nagelsmann am kommenden Freitag (10:00 Uhr) in die DFB-Auswahl berufen werden. Auch ein Profi von Eintracht Frankfurt macht sich offenbar Hoffnungen.

Abwehrspieler Robin Koch ist nach Angaben von "Sport Bild" guter Dinge, einen Anruf des neuen Bundestrainers Julian Nagelsmann zu erhalten und für die Länderspiele gegen die USA (14. Oktober) und Mexiko (18. Oktober) nominiert zu werden. Auch sein Klub Eintracht Frankfurt sei optimistisch, heißt es.

Als Indiz werden die jüngsten Stadion-Besuche von DFB-Sportdirektor Rudi Völler, der sich das 2:1 in der Conference League gegen Aberdeen anschaute, und von Julian Nagelsmann selbst gewertet. Der Bundestrainer saß beim 0:0 gegen Freiburg am vorletzten Speiltag in Frankfurt auf der Tribüne.

Der 27 Jahre alte Koch war erst im Sommer von Premier-League-Absteiger Leeds United zu Eintracht Frankfurt gewechselt. Am Main erkämpfte sich der Innenverteidiger prompt einen Stammplatz im Team von Dino Toppmöller. Nicht nur stand er bisher in allen Pflichtspielen der SGE auf dem Rasen, er spielte zudem stets über die volle Spieldauer.

Koch stabilisiert Abwehr von Eintracht Frankfurt

Auffallend, dass Koch die in der letzten Saison noch so wacklige Defensive der Eintracht sichtbar stabilisieren konnte. Trotz der 0:2-Niederlage in Wolfsburg am vergangenen Spieltag stellen die Adler noch immer die beste Defensive der Liga. Erst fünf Gegentreffer handelte sich Frankfurt in sechs Spielen ein.

Sollte Robin Koch tatsächlich eine Nominierung erhalten, könnte er nach über zwei Jahren sein Comeback im DFB-Dress feiern. Der achtmalige Nationalspieler kam zuletzt im Juni 2021 gegen Dänemark (1:1) zum Zug.

Mitspieler Kevin Trapp winkt derweil recht sicher eine weitere Berufung in die DFB-Auswahl. Mario Götze, 66-maliger Nationalspieler, befindet sich hingegen derzeit im Formloch.