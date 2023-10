Comeback? Lewandowski glaubt an Neuers "Ehrgeiz"

IMAGO/Darius Simka

Manuel Neuer und Robert Lewandowski spielte lange Zeit gemeinsam in München

Seit fast zehn Monaten plagt sich Nationalkeeper Manuel Neuer mit seiner Verletzung am Fuß herum. Sein früherer Teamkollege Robert Lewandowski erklärt, warum er an dessen Comeback glaubt.

Das lang ersehnte Comeback von Torwart Manuel Neuer ins Tor des FC Bayern rückt näher. Aus der Ferne drückt ein alter Teamkollege die Daumen.

"Ich habe Manuel direkt nach seiner Verletzung gesprochen. Mir war klar, dass so eine Verletzung Zeit braucht ", sagte Lewandowski der "Sport Bild". Der polnische Nationalspieler ist überzeugt, dass das Mindset des Keepers bei der Rückkehr helfen werde. "Aber Manu hat den festen Willen, es allen noch einmal zu beweisen. Er will wieder der Alte sein – und ich traue ihm zu, dass er das mit seinem Ehrgeiz schafft. Es ist nicht leicht nach so einer langen Pause, aber ich wünsch es Manuel."

Neue Aussagen der Bayern-Bosse nähren die Hoffnung auf ein baldiges Comeback. Sportdirektor Christoph Freund erklärte am Dienstagabend am Rande der Champions-League-Partie beim FC Kopenhagen bei "Amazon Prime", dass eine Rückkehr nach der Länderspielpause möglich sei.

Der Bayern-Sportdirektor würde "nicht ausschließen", dass Torhüter Manuel Neuer am nächsten Spieltag der Champions League wieder im Kader von Cheftrainer Thomas Tuchel steht. Am 24. Oktober empfängt der deutsche Rekordmeister den türkischen Vertreter Galatasaray. Drei Tage zuvor treten die Bayern in der Bundesliga beim FSV Mainz 05 an.

Manuel Neuer trainiert wieder mit der Mannschaft

"Es sieht gut aus für Manu", führte der Österreicher aus. Neuer habe bereits "zwei-, dreimal mit der Mannschaft trainiert und keine Probleme gehabt, aber wir sind alle vorsichtig". Am vergangenen Donnerstag hatte der Schlussmann erstmals wieder mit seinen Bayern-Kollegen gemeinsam trainieren können. Nach der langen Rehaphase rund um den Schien- und Wadenbeinbruch plagten ihn zuletzt Wadenprobleme.

Auch Cheftrainer Thomas Tuchel äußerte sich zur möglichen Rückkehr seines Torhüters. Nach der Partie in Kopenhagen erklärte der 50-Jährige, dass Neuer im Training bereits einen sehr guten Eindruck hinterlassen hatte.

"Zuletzt sah es sehr gut aus", bekräftigte er nach dem Spiel: "Ich war sehr beeindruckt von den letzten Einheiten, von seiner Aura und Qualität, das sah sehr gut aus. Aber ich will ihm keinen Rucksack aufsetzen und Vorhersagen treffen, die ich wieder zurücknehmen muss. Das entscheidet Manu am Ende selber."