Brisantes Detail im Seoane-Vertrag bei Gladbach enthüllt

IMAGO/Malte Ossowski/Sven Simon

Gerardo Seoane führte Gladbach beim VfL Bochum zum ersten Saisonsieg

Mit 3:1 gewann Borussia Mönchengladbach im Krisenduell beim VfL Bochum. Nach dem ersten Saisonsieg in der Bundesliga dürfte auch der bereits angezählte Gerardo Seoane erleichtert gewesen sein. Nun wurden pikante Details zum Vertrag des neuen Gladbach-Trainers aufgedeckt.

Nach dem Sieg gegen den VfL Bochum war die Erleichterung bei Fans, Spielern und Verantwortlichen von Borussia Mönchengladbach greifbar. "Die Mannschaft hat in der ersten Halbzeit genau die Art von Fußball gezeigt, die wir spielen wollen", freute sich Abwehr-Neuzugang Maximilian Wöber.

Zuvor hatten die Gladbacher aus den ersten fünf Bundesligaspielen gerade einmal zwei Unentschieden geholt. Trotz des großen Umbruchs, den der Klub im Sommer vollzogen hatte, war die Unzufriedenheit über den schlechten Saisonstart im Umfeld des Klubs deutlich sichtbar.

Gladbach: Seoane genießt "das größte Vertrauen seit Jahren"

Auch Neu-Trainer Gerardo Seoane stand bereits leicht in der Kritik - aber wohl nur bei den Fans. Die Verantwortlichen hingegen vertrauen dem 44-Jährigen komplett und würden mit dem Übungsleiter offenbar sogar in die 2. Bundesliga absteigen. Wie die "Sport Bild" erfahren haben will, soll der Schweizer, der bis 2026 am Niederrhein unterschrieben hat, auch einen für das Unterhaus gültigen Kontrakt besitzen.

Bei den Verhandlungen seien sämtliche Szenarien bei den Verhandlungen durchgesprochen worden. Auch der Abstieg aus der Bundesliga sei Thema gewesen, heißt es in dem Bericht der Sportzeitung. Nach den schnellen Trennungen von Adi Hütter und Daniel Farke wolle man in Gladbach wieder mehr Kontinuität.

Seoane genießt laut "Sport Bild" momentan "das größte Trainer-Vertrauen seit Jahren". In Bochum zeigte sich, dass der ehemalige Bayer-Coach die Fähigkeit besitzt, Spieler aus dem Formtief zu befördern. Bestes Beispiel: Alassane Plea. Der Stürmer meldete sich nach 1331 torlosen Minuten per Doppelpack und Vorlage eindrucksvoll zurück.