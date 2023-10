Effenberg bringt VfB-Flitzer für DFB-Team ins Gespräch

IMAGO/Moritz Mueller

Chris Führich (r.) bejubelt den Treffer von Deniz Undav gegen Köln

Er ist einer der eher leise besungenen Helden des Bundesliga-Überraschungsteams VfB Stuttgart. Chris Führich spielt sich mit guten Leistungen zum Saisonstart ins Rampenlicht - und bald schon in die Nationalelf? Diese Idee hat zumindest Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg.

Gegen sein Ex-Team 1. FC Köln war er einer der entscheidenden Spieler. Chris Führich bereitete das 1:0 (68.) von Deniz Undav mit viel Übersicht vor, was ihm schon den sechsten Scorerpunkt in dieser Spielzeit bescherte.

In dieser Saison kommt der Jährige Flügel-Flitzer auf zwei Tore und vier Vorlagen. Damit ist er nach nur sechs Spielen schon auf dem besten Weg, seinen bisherigen Rekordwert zu toppen. Der stammt aus dem Vorjahr und steht bei sieben Punkten.

Chris Führich "performt gewaltig" beim VfB Stuttgart

Mit seinen Flügelläufen, Tempowechseln und schnellen Dribblings spielt der frühere Dortmunder und Kölner die Gegenspieler reihenweise schwindelig und sorgt für massive Torgefahr. Davon profitiert dann zum Beispiel Top-Torschütze Serhou Guirassy - der einzige Profi, der im klub-internen Scorer-Ranking vor dem 25-Jährigen liegt.

Diese Leistungen bleiben Fans und Experten nicht verborgen. Der frühere Nationalspieler und heutige TV-Experte Stefan Effenberg lobte Führich jüngst im "Doppelpass" bei "Sport 1" mit großen Worten. "Er performt außergewöhnlich derzeit", erklärte "Effe". Und genau darum sei Führich jemand, der "vielleicht auch mal eine Nominierung in der Nationalmannschaft verdient" habe.

Klingelt also schon bald das Telefon in Stuttgart, weil der neue Bundestrainer Julian Nagelsmann anruft? Eher unwahrscheinlich, auch wenn der neue DFB-Coach für die anstehende USA-Reise eine große Gruppe an Spielern mitnehmen will, die sich präsentieren können.

Was für Führich spricht: Von den deutschen Profis hat nur Jan-Niklas Beste vom 1. FC Heidenheim bisher mehr Torbeteiligungen als er gesammelt. Mit Serge Gnabry (Unterarmbruch) fällt zudem ein schneller DFB-Außenbahnspieler aus. Eine Überraschung wäre eine Nominierung des Stuttgarter Offensivmanns allemal.