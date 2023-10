60 Jahre 0:0: Ex-BVB-Star hält unliebsamen Rekord

imago sportfotodienst

Den Titel "Ältester Bundesliga-Torschütze der Geschichte" ist Mirko Votava seit Februar 2019 los, doch einen Rekord hat die Defensiv-Ikone von Werder Bremen und Borussia Dortmund auch 60 Jahre nach Gründung 1. Liga weiterhin inne: Votava ist der Fußballprofi mit den meisten 0:0 für einen Klub im deutschen Oberhaus.

Am 5. Oktober 1963 wurde das erste 0:0 in der Bundesliga erzielt. Ganze 44-mal trennte sich der gebürtige Prager mit seinen Klubs in der Bundesliga mit einem torlosen Unentschieden - und ist von seinem "Bestwert" selbst überrascht. "Das wusste ich nicht", sagte der 67-Jährige dem SID mit Blick auf das bei Fans und Vereinen meist so unliebsame Ergebnis, "ein 0:0 ist ja nicht erstrebenswert."

Wenig verwunderlich, dass sich der fünfmalige deutsche Nationalspieler an keines seiner Bundesligaspiele mit Torflaute erinnert. Er habe diese "nicht gezählt, auch die Siege habe ich nicht gezählt. Ich weiß nur, dass wir mit Werder Bremen erfolgreich waren - und das reicht".

Werder Bremen führt 0:0-Rangliste an

Erfolgreich war er an der Weser, keine Frage. Von 1985 bis 1996 lief Votava für Bremen auf, lange Zeit als Kapitän unter Trainer-Ikone Otto Rehhagel. Mit den Grün-Weißen gewann der Mann mit dem beeindruckenden Schnauzbart zweimal die Meisterschaft und den DFB-Pokal, sicherte sich zudem den Europapokal der Pokalsieger.

Anders als beim 0:0-Rekordspieler hatte Votava beim Rekordtrainer eine Vorahnung. "Das kann ja nur der Otto sein", vermutete der frühere defensive Mittelfeldspieler, der sowohl bei Werder als auch beim BVB unter Rehhagel auflief. Ein Volltreffer! Denn an dessen 73 torlose Punkteteilungen kommt bis heute kein anderer Bundesligacoach heran.

Bei den Vereinen hat Bremen (128) in Sachen 0:0 die Nase vorn, viele davon - natürlich - unter Rehhagel. "Das hängt damit zusammen, dass man immer gesagt hat: 'kontrollierte Offensive'. Das war so der Spruch", erinnerte sich Votava und lachte.

Auf ein torloses Unentschieden hätten er und seine Mitspieler aber nie gezielt gespielt: "Wir waren eigentlich in der Offensive immer stark genug besetzt, dass wir immer für ein Tor gut waren."