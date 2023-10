Kapitän auf der Bank: Hamann erkennt Can-Problem beim BVB

IMAGO/Ralf Treese

Kapitän Emre Can ist beim BVB aktuell nur zweite Wahl

Zuletzt feierte der BVB in der Bundesliga drei Siege in Folge und bestätigte den Aufwärtstrend. Bei den letzten Partien verzichtete Edin Terzic auf eine Startelf-Nominierung von Kapitän Emre Can. Diese Entscheidung könnte zu Problemen führen, meint Ex-Profi Didi Hamann.

Sowohl gegen den VfL Wolfsburg als auch gegen die TSG 1899 Hoffenheim musste Emre Can mit einem Platz auf der Bank vorlieb nehmen. Für den BVB-Kapitän stand Salih Özcan in der Startelf, der seine Aufgaben bei den beiden Siegen souverän erledigte.

Für Trainer Edin Terzic gibt es daher wenig Gründe, den deutschen Nationalspieler bei den kommenden Partien wieder von Beginn an auf den Rasen zu schicken. In den letzten zwei Spielen kam der 29-Jährige auf gerade einmal 21 Einsatzminuten. Ex-Profi Didi Hamann wundert es daher nicht, dass über den Sechser gesprochen wird.

Hamann warnt BVB wegen Emre Can

"Wenn man als Kapitän nicht jede Woche beginnt, gibt es Diskussionen", stellte der TV-Experte gegenüber "Sky" fest. Die fehlenden Spielanteile könnten nach Ansicht des ehemaligen Nationalspielers dazu führen, dass der Einfluss des Sechsers auf seine Mannschaft schrumpfe.

"Es gibt gewisse Situationen, wo du denkst: 'Eigentlich müsste ich was sagen, aber spiele nicht, deswegen sage ich vielleicht doch nichts', gab Hamann zu Bedenken. Begründete Terzic den Bankplatz seines Kapitäns gegen die Wölfe noch mit einer natürlichen Rotation, so war die Aufstellung gegen die TSG schon ein kleiner Fingerzeig.

Lothar Matthäus ist sich dennoch sicher, dass Can sich nach einer starken Rückrunde erneut zu einem unerlässlichen Bestandteil des BVB entwickeln wird. "Ich gehe davon aus, dass er mit Hilfe des Bundestrainers, der Mannschaft und des Vereins diese Situation meistern wird und dass er beim BVB und im DFB-Team wieder eine wichtige Rolle spielen kann", sagte der ehemalige Weltfußballer dem Pay-TV-Sender.