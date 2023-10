BVB-Nachwuchs lässt Riesenchance gegen Milan liegen

IMAGO/Patrick Ahlborn

Die U19 des BVB unterlag in der Youth League dem AC Milan

Die U19 des BVB hat am Mittwoch in der Youth League die große Chance verpasst, in der Gruppe F schon am 2. Spieltag für eine kleine Vorentscheidung zu sorgen. Nach dem Auftaktsieg gegen den Nachwuchs von Paris Saint-Germain mussten sich die Schwarz-Gelben nun im Heimspiel gegen den AC Milan mit 1:2 geschlagen geben.

Mit der optimalen Ausbeute von sechs Punkten aus zwei Spielen rangieren die Italiener in der Gruppe F jetzt einsam an der Spitze. Der BVB liegt mit drei Zählern auf Platz zwei. Die bisher punktlosen Pariser und Newcastle United spielen erst später am Mittwoch gegeneinander.

Zum Verhängnis wurde den Dortmundern im ersten Youth-League-Heimspiel der neuen Saison eine katastrophale Anfangsphase, in der die Mannschaft überhaupt nicht ins Spiel fand. Hinten wackelte der BVB-Nachwuchs bedenklich, Entlastung in die andere Richtung gab es quasi nicht.

BVB lässt sich von Milan überlaufen

Und so fiel dann auch nach nur rund 15 Minuten das verdiente 1:0 für Milan, das eine Ecke zur Führung nutzte. Nur fünf Minuten später war es ein unnötiger Ballverlust der Dortmunder, der einen brandgefährlichen Konter der Gäste einleitete, der wiederum zum 0:2 aus Sicht der Schwarz-Gelben führte.

Die Dortmunder Gegenwehr war erst in den Minuten vor der Halbzeit zu spüren, zum Anschlusstreffer reichte es aber nicht mehr. Das galt auch lange für die Zeit nach dem Seitenwechsel. Die Schwarz-Gelben waren hier deutlich besser als im ersten Durchgang im Spiel, ließen in letzter Konsequenz aber den nötigen Zug zum Tor vermissen.

Erst mit dem Schlusspfiff brach der BVB den Bann, als Paris Brunner per Kopf auf 1:2 verkürzte. Kurz danach war die Partie vorbei.

Im nächsten Spiel der Youth-League-Gruppenphase treffen die Schwarz-Gelben am 25. Oktober auf Newcastle United. Nur der Gruppenerste qualifiziert sich direkt für die nächste Runde. Der Tabellenzweite muss sein Ticket über die Playoffs lösen.