"Zu fragwürdig" Hamann warnt Bayern vor Eberl-Deal

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann rät dem FC Bayern von Max Eberl ab

Ex-Leipzig-Sportchef Max Eberl wird wohl schon bald der neue starke Mann beim FC Bayern werden. Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann hält das für keine gute Idee.

Der Weg für Max Eberl zum FC Bayern ist frei. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge würde RB Leipzig seinen geschassten Sportchef im Gegenzug für eine Ablöse in Höhe von rund fünf Millionen Euro umgehend zum deutschen Rekordmeister ziehen lassen. Viele halten dies für die Ideallösung. Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann nicht.

"Oliver Mintzlaff hat gesagt, im April ging die Entwicklung los, dass sie das Gefühl hatten, dass er [Eberl] sich nicht richtig mit dem Verein identifiziert. Und im April hat man [beim FC Bayern] die Entscheidung getroffen, dass Kahn und Salihamidzic gehen müssen", deutete Hamann bei "bluewin" einen Zusammenhang zwischen den Vorgängen in Leipzig und München an.

Hamann: FC Bayern sollte Eberl nicht verpflichten

"Eberl ist nach seiner Auszeit nach Leipzig gekommen und hat dort einen langen Vertrag unterschrieben. In den letzten Wochen und Monaten ist er seinen Aufgaben aber nicht so nachgekommen, wie es hätte sein sollen. Irgendwo hat er diesen Rauswurf provoziert", sagte Hamann, der ergänzte: "Ich weiß nicht, ob das ein Mann ist, für den der FC Bayern jetzt noch Ablöse bezahlen muss, nachdem, was in Leipzig in den letzten Monaten passiert ist."

Er wisse nicht ob man "so einen Mann" jetzt zum Rekordmeister holen sollte. Der FC Bayern sei schon immer die "Benchmark und das Nonplusultra" gewesen. "Ob man jetzt einen Mann als Sportvorstand holen sollte, der wahrscheinlich noch fünf Millionen plus Boni Ablöse kostet? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht", riet Hamann den Münchnern von einer Eberl-Verpflichtung ab.

Hamann: Eberl hat nicht mit offenen Karten gespielt

Dass Eberl stets offen mit seiner Bewunderung für den FC Bayern umgegangen ist, sei nicht gleichbedeutend mit einem Spiel mit offenen Karten, meinte der ehemalige Nationalspieler.

Wenn der FC Bayern doch sein großer Traum war und ist, "dann darf er nicht nach Leipzig gehen!", sagte der "Sky"-Experte: "Die Leipziger hätten ihn doch nie geholt, wenn sie gewusst hätten, dass er nach sechs oder acht Monaten seine ganze Zeit in München verbringt. Mir ist das alles zu fragwürdig und zu einfach. Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee wäre für die Bayern, wenn sie ihn nach München holen würden."