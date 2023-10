So hoch ist die VfB-Kaufoption für Undav

IMAGO/Gladys Chai von der Laage

Deniz Undav hat seine ersten Tore für den VfB erzielt

Deniz Undav war beim Auswärtssieg des VfB Stuttgart in Köln (2:0) der entscheidende Mann, schnürte sogar einen Doppelpack. Hält der Bundesligist den Stürmer über die Saison hinaus?

Wenn Serhou Guirassy doppelt gedeckt ist, dann trifft eben der andere Offensivmann. Deniz Undav krönte seinen Joker-Einsatz am vergangenen Samstag mit zwei Toren und sicherte dem VfB den nächsten Sieg und Tabellenplatz zwei der Bundesliga. Nach dem viel gelobten Guirassy spielt sich also der nächste Stuttgart-Angreifer in den Fokus. Auch bei Undav ist die sportliche Zukunft im Klub unklar.

Die Sache ist so: Undav ist von Brighton & Hove an den VfB Stuttgart bis Saisonende nur ausgeliehen. Sein Vertrag beinhaltet aber eine Kaufoption. Nach Informationen des "kicker" beläuft diese sich auf mehr als 12 Millionen Euro. Ob die Schwaben die Option ziehen werden, hängt von mehreren Faktoren ab.

Zum einen vom sportlichen Erfolg, der durch TV-Gelder Geld in die schwäbische Kasse spülen würde. Auch die Zukunft von Sturm-Kollege Serhou Guirassy hat womöglich Einfluss auf den Verbleib von Undav.

VfB Stuttgart: Guirassy-Kohle für Undav?

Denn der VfB-Stürmer ist heiß begehrt und vermutlich spätestens im Sommer nicht mehr zu halten. Derzeit versucht der VfB Medienberichten zufolge die Ausstiegsklausel von Guirassy zu erhöhen, sodass auch hier kräftig Geld eingenommen werden könnte. Die Millionen aus einem möglichen Guirassy-Verkauf könnten dann wiederum in Undav gesteckt werden.

Undav und Guirassy haben zusammen zwölf Tore in den ersten zwei Bundesliga-Spiele für den VfB Stuttgart erzielt.

Von Meppen in die Premier League

Neuzugang Undav hat sich nach einem Außenbandanriss im Knie zurückgekämpft und trumpft nun vorerst als Joker auf. Trainer Sebastian Hoeneß hatte ihm zuvor Selbstbewusstsein eingeflößt. "Der Trainer sagte: Du hast dein Leben lang schon Tore gemacht, Kopf hoch, nächstes Mal triffst du", berichtete Undav laut "kicker". Er selbst schwärmt vom VfB, von einem "guten Teamspirit" in der Mannschaft und fühlt sich pudelwohl.

Deniz Undav hat einen ungewöhnlichen Karriereweg hinter sich. Über niederklassige Klubs wie Havelse, Braunschweig II oder Meppen fand er den Weg in den Profifußball. In Belgien bei Saint-Gilloise gelang ihm dann der Durchbruch, der ihm die Tür zu Brighton & Hove Albion öffnete. Im Sommer war laut "kicker" auch Borussia Mönchengladbach an ihm dran, schlussendlich entschied sich Undav aber für den VfB Stuttgart.