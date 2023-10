Sorgen um BVB-Star Mats Hummels

IMAGO/Moritz Mueller

Hielt sich mit schmerzverzerrtem Gesicht die Rippen: BVB-Verteidiger Mats Hummels

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat in der Champions League den ersten Punkt in dieser Saison geholt. Im Heimspiel gegen den AC Mailand erkämpfte sich der BVB ein 0:0 - muss aber womöglich in der Liga vorerst verletzungsbedingt auf einen Leistungsträger verzichten.

Die Schmerzen waren Abwehr-Star Mats Hummels nach dem Königsklassen-Remis mit dem BVB gegen den AC Mailand deutlich anzusehen. Der 34-Jährige fasste sich nach dem Abpfiff mit der linken Hand auf die Rippen.

Hummels hatte gegen die Italiener eine routinierte Leistung abgerufen und einige Chancen schon in der Entstehung verhindert. Auch im Spielaufbau war der Dortmunder Innenverteidiger wie gewohnt bemüht. Von sport.de erhielt er die Note 2,5.

Am Samstag (15:30 Uhr) steht für Hummels und den BVB schon das nächste Heimspiel an, wenn Union Berlin zu Gast ist. Angesichts der TV-Bilder sind die Sorgen aber durchaus berechtigt, dass Hummels aus der Startelf rotiert werden muss.

Mats Hummels plagt sich mit Rippenprellung herum

Sein Bruder Jonas Hummels, der als Experte beim Sender "DAZN" arbeitet, berichtete nach einem kurzen Plausch am Spielfeldrand mit dem BVB-Profi, dass diesen schon seit einigen Wochen infolge eines Trainingszweikampfes mit Julian Ryerson eine schmerzhafte Rippenprellung beschäftige. Gegen Mailand war Hummels nach einem harten Zweikampf zwischenzeitlich für einen Moment am Boden geblieben, die Partie konnte er allerdings trotzdem beenden.

Am "DAZN"-Mikrofon bekannt BVB-Cheftrainer Edin Terzic, dass auch er gesehen habe, wie sich sein Abwehrchef die Rippen gehalten habe. Allerdings sah es für ihn nach "nichts Schlimmen, nichts Wildem" aus.

In Anbetracht der anhaltenden Rippenprobleme von Mats Hummels wäre im Heimspiel gegen Union Berlin aber durchaus möglich, dass Nationalspier Niklas Süle wieder in die Startelf rückt. Der 28-Jährige musste sich zuletzt mit dem Bankplatz begnügen, in der Zentrale waren Mats Hummels und Nico Schlotterbeck gesetzt.