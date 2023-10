Personal-Rückschlag für den FC Bayern?

IMAGO

Matthijs de Ligt (r.) fehlt dem FC Bayern

Der FC Bayern muss in der Innenverteidigung derzeit auf Matthijs de Ligt verzichten. Der Niederländer könnte wohl auch noch nach der kommenden Länderspielpause fehlen.

Laut "kicker" wird bezüglich der Ausfallzeit "von 'ein paar Wochen' getuschelt". Heißt: Der FC Bayern muss möglicherweise selbst nach der anstehenden Länderspielpause ohne de Ligt auskommen.

Der 24-Jährige hatte beim Bundesliga-Spiel gegen den VfL Bochum (7:0) vor rund zwei Wochen einen Schlag auf das Knie abbekommen und muss seitdem passen.

Münchens Sportdirektor Christoph Freund hatte vor der Abreise zum Champions-League-Spiel gegen den FC Kopenhagen (2:1) erklärt, dass de Ligt sicherlich noch "ein paar Tage" fehlen wird.

Das anstehende Heimspiel in der Bundesliga gegen den SC Freiburg (Sonntag, 17:30 Uhr) kommt für den Abwehrmann mit großer Wahrscheinlichkeit noch zu früh.

Anschließend steht die Länderspielpause auf dem Programm. Danach geht es für den FC Bayern auswärts gegen den 1. FSV Mainz 05 (21. Oktober) sowie Galatasaray (24. Oktober) weiter.

FC Bayern mit Personalsorgen in der Defensive

Mit Dayot Upamecano bangt der deutsche Rekordmeister aktuell noch um einen weiteren Innenverteidiger. Der Franzose hat momentan Probleme am Schambein. Neuzugang Minjae Kim ist im Kader des FC Bayern der dritte erfahrende Mann für die Abwehrmitte.

Lucas Hernández (Paris Saint-Germain) und Benjamin Pavard (Inter) wurden hingegen im Sommer verkauft. Josip Stanisic spielt bis zum Saisonende auf Leihbasis bei Bayer Leverkusen.

Die Personallage in der Münchner Hintermannschaft ist somit angespannt. Deshalb prüft der FC Bayern aktuell eine Rückholaktion von Jérôme Boateng. Der 35-Jährige trainiert derzeit an der Säbener Straße. Die Entscheidung über eine mögliche Zusammenarbeit wird zeitnah erwartet. Es wäre Boatengs zweites Engagement an der Isar.