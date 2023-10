Kabinen-Zoff? Schalke-Star wird deutlich

IMAGO/RHR-FOTO

Kenan Karaman (r.) träumt weiterhin vom Aufstieg mit dem FC Schalke 04

Die Mannschaft des FC Schalke 04 hat sich zuletzt in einem katastrophalen Zustand gezeigt. Die Kabine soll Medienberichten zufolge völlig zerstritten sein, viele unterschiedliche Grüppchen hätten sich seit der Sommerpause bei S04 gebildet. Ein Schalke-Profi nahm dazu nun Stellung.

Das erste Spiel nach der Entlassung von Trainer Thomas Reis sollte ein Brustlöser sein, entpuppte sich aber als weiteres Fiasko. Beim 1:3 (0:1) gegen den SC Paderborn war ein Aufbäumen der Schalker Mannschaft kaum zu erkennen. Wenig verwunderlich, dass im Anschluss über starke Grüppchenbildungen im Team gesprochen wurde. Die Kabine sei gar gespalten, hieß es.

S04-Angreifer Kenan Karaman war vor dem so wichtigen Heimspiel gegen Hertha BSC (Sonntag, 13:30 Uhr) nun bemüht, die Gerüchte ein für allemal ins Reich der Fabeln zu verbannen, um endlich wieder Ruhe in Gelsenkirchen einkehren zu lassen. "Es wird sehr viel geschrieben, leider entspricht vieles nicht der Wahrheit", zitiert "WAZ" den 29-Jährigen.

Karaman stellte klar: "Ich komme jeden Morgen hierher und betrete die Kabine. Ich sehe da keine Gruppierungen."

Schalke-Profi träumt weiter vom Aufstieg

Der gebürtige Stuttgarter, der in bislang vier Zweitliga-Einsätzen in dieser Saison ein Tor und eine Vorlage liefern konnte, räumte derweil ein, dass der Zoff um Mitspieler Timo Baumgartl durchaus mit den Kollegen thematisiert wurde. "Das ist doch selbstverständlich. Aber Timo hat seinen Fehler eingesehen, vom Verein die Strafe bekommen, jetzt ist er wieder bei uns."

Zu seinem nunmehr Ex-Trainer Reis habe er derweil nach dessen Freistellung keinen Kontakt gehabt.

Mit nur sieben Punkten aus acht Spielen, zuletzt zwei Pleiten in Serie, und Tabellenplatz 16 muss der FC Schalke 04 gegen Hertha BSC nun alles daran setzen, um nicht weiter in den Abstiegsstrudel zu gelangen. Karaman stellte derweil klar, dass er trotz des völlig verkorksten Saisonstarts weiter von der direkten Rückkehr in die Bundesliga träumt.

"Ich habe immer noch persönlich das Ziel, und ich denke auch viele Jungs, dass wir aufsteigen wollen", sagte der Angreifer.

Der Schalker Profi ist sich aber bewusst, dass solche Aussagen angesichts königsblauen der Lage komisch rüberkommen könnten. "Klar kann man jetzt sagen: 'Sieht man nicht so', auch zu Recht." Auch die "Frustration" der Fans kann der 31-fache türkische Nationalspieler verstehen: "Aber ich habe immer noch Hoffnung. Und die Saison ist lang."