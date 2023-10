Bericht: Hertha BSC intern weiter im Krisenmodus

IMAGO/O.Behrendt

Pál Dárdai ist mit Hertha BSC noch nicht in der 2. Bundesliga angekommen

Mit nur neun Punkten aus den ersten acht Spielen ist Hertha BSC in der 2. Bundesliga aktuell ein ganzes Stück vom erhofften Wiederaufstieg entfernt. Hinter den Kulissen kriselt es beim Hauptstadtklub derweil offenbar weiter.

Wie der "kicker" schreibt, bereitet es den Berliner Bossen derzeit wohl durchaus Probleme, intern eine Aufbruchstimmung zu erzeugen. Das liege vor allem an den vielen Nebenschauplätzen beim Traditionsverein.

Konkret soll auf der Geschäftsstelle Unmut über den eingeschlagenen Sparkurs herrschen. Dass die Trennung von prominenten Ex-Angestellten wie Geschäftsführer Fredi Bobic inzwischen vor Gericht gelandet ist, sorgt nur für noch mehr Unsicherheit im Verein.

Der frühere Hertha-Boss hatte nach seiner fristlosen Kündigung im Frühjahr Klage beim Berliner Landgericht eingereicht. Sollte es bei seinem Rauswurf tatsächlich juristische Fehler gegeben haben, müsste Hertha Bobic wohl entschädigen. Zuletzt berichtete der "kicker" über bis zu zehn Millionen Euro.

Ähnliche Streitigkeiten laufen derzeit noch mit dem früheren Akademie-Leiter Pablo Thiam, Ex-Mediendirektor Marcus Jung und dem ehemaligen Torhüter Rune Jarstein.

Hertha BSC vs. FC Schalke 04 wird zum Stimmungstest

Die Begnadigung von Keeper Marius Gersbeck hat angeblich ebenfalls zu einer Lagerbildung im Verein geführt. Nicht alle Mitarbeitenden sollen hinter der Entscheidung aus den oberen Führungsetagen stehen, dem 28-Jährige eine neue Chance zu geben.

Die Berliner hatten am Montag verkündet, dass Gersbeck in der Länderspielpause wieder unter Cheftrainer Pál Dárdai arbeiten darf. Der Torhüter stand zuletzt wegen des Vorwurfs vor Gericht, er habe am Rande des Hertha-Trainingslagers im Juli einen 22-Jährigen bei einer nächtlichen Prügelei verletzt.

Das Verfahren endete vergangene Woche im Rahmen einer sogenannten Diversion. Der Hertha-Torwart wurde nach einem Schuldeingeständnis und einer Entschuldigung bei dem Opfer vor dem Landgericht Salzburg zu 40.000 Euro Geldstrafe verurteilt.

Nicht nur sportlich könnte die Partie gegen den FC Schalke 04 am Sonntag für Hertha nun zum Stimmungsbarometer werden. Denn bei einer Niederlage wären die kleinen Fortschritte, die zuletzt auf dem Platz sichtbar waren, schnell wieder vergessen.