Hummels kritisiert Adeyemi: "Je öfter ich das sehe ..."

Karim Adeyemi kommt in dieser Saison beim BVB überhaupt noch nicht in Form

BVB-Angreifer Karim Adeyemi befindet sich seit Wochen in einem Formtief. Auch beim Unentschieden von Borussia Dortmund in der Champions League gegen AC Mailand gab der in der vergangenen Rückrunde noch so starke Flügelflitzer eine schlechte Figur ab. TV-Experte Jonas Hummels kritisiert ihn harsch.

Das Spiel zwischen Borussia Dortmund und AC Mailand hätte vor allem in der zweiten Halbzeit in beide Richtungen ausschlagen können. Der BVB und auch der Gast aus Italien erspielten sich in einer zweitweise wilden und ungeordneten Partie durchaus gute Torchancen.

In der Schlussphase war es Milan-Star Theo Hernández, der beinahe für die zweite Königsklassen-Pleite der Schwarz-Gelben gesorgt hätte. Der Linksverteidiger war bis in den Dortmunder Strafraum aufgerückt und kam nach einer Flanke von Rafael Leao unbedrängt zu einem wuchtigen Kopfball. Gegenspieler Karim Adeyemi zeigte in dieser Situation kein gutes Abwehrverhalten, so "DAZN"-Experte und Co-Kommentator Jonas Hummels, der jüngere Bruder von BVB-Star Mats.

Hummels zählt Adeyemi an - Fans spotten

"Adeyemi pennt hinten komplett. Das ist ein Verhalten, je öfter ich das sehe, umso mehr schaudert mir das", kritisierte Hummels mit deutlichen Worten: "Das ist der eigene Sechzehner. Und auch wenn er Offensivspieler ist: Karim Adeyemi muss in den Ball einfach reingehen." Glück für Adeyemi und den BVB, dass Hernández' Kopfball über das Tor flog.

Offensiv hatte der deutsche Nationalspieler nach seiner Einwechslung in der 64. Minute derweil zumindest etwas frischen Wind auf dem rechten Flügel gebracht. Allerdings schloss er seine Aktionen meist viel zu überhastet ab - von sport.de erhielt er im Nachgang die Note 4,0.

Auch im Netz hagelte es Kritik für den Flügelstürmer, der bei sieben Saison-Einsätzen noch immer ohne direkte Torbeteiligung ist. "Was macht Adeyemi eigentlich hauptberuflich? Motivierter Fußballer ist es ja schon Mal nicht", so eine der Reaktionen auf X. "Sein Spiel ist viel zu überhastet und ausrechenbar", lautete ein weiterer Kommentar eines BVB-Fans.