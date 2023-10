Gigantismus? Die FIFA macht alles richtig!

ULMER via www.imago-images.de

Gianni Infantino freut sich auf die WM 2030

Die Fußball-WM 2030 findet in mehr Ländern statt als eine Hand Finger besitzt. Viele regen sich über diese Entscheidung der FIFA mächtig auf. Dabei kann man das Ganze doch einfach nur super finden, oder? Achtung, Trigger-Warnung und Spoiler-Alert: Der Text könnte Spuren von Ironie enthalten!

Oh, wie schön ist Fußball?

So schön, dass er folgende Sätze produziert: Die Fußball-WM 2030 findet in sechs Ländern (Spanien, Portugal, Marokko, Uruguay, Paraguay und Argentinien) auf drei Kontinenten statt. Toll!

Und die brutal ehrliche Blitz-Analyse von FIFA-Chef Gianni Infantino muss man dann zu Recht auch erst mal sacken lassen. "In einer geteilten Welt vereinen sich FIFA und Fußball." Auch nur eine klitzekleine Schublade tiefer – das ging einfach nicht.

Und man kann diesem Mann ja auch nur zustimmen.

Kritik perlt an dieser gigantischen Party ab

Wir wahren Fußball-Fans dürfen uns diese gigantische Fußball-Party in fast sieben Jahren nicht kaputt machen lassen von Dauer-Nörglern, Mahnern und Warnern.

Gigantismus? Pah. Größer geht immer. Von Nichts kommt nichts. Außerdem: Glaubt irgendjemand, dass es dem Verband nur ums Geld geht? Eben.

Nachhaltigkeit? Wenn sich Fußball und FIFA vereinen, muss eben auch mal der Klimaschutz zumindest etwas zurückstecken. Die FIFA wird ganz sicher ein paar sehr viele Bäume pflanzen lassen oder entsprechende Zertifikate kaufen, sodass es bestimmt auf eine Art oder Weise in irgendeiner Form vielleicht eine C02-neutrale Veranstaltung wird.

Stimmungsflaute? Die Fifa-Fan-Feste sorgen immer für Stimmung!

Hohe Kosten? Fan-Liebe geht nicht nur ans Herz und durch den Magen, sondern halt auch an den Geldbeutel. Außerdem kommen die Anhänger dann viel herum, ist das nicht was?

Stattdessen sollten wir die positiven Effekte loben und hervorheben.

Bei der FIFA arbeiten Fußball-Romantiker

Die FIFA weiß, was Tradition ist. Zu Ehren der ersten WM 1930 steigt das Eröffnungsspiel in Uruguay. Eat this, ihr Fußball-Traditionalisten! Den Fuppes-Romantikern des Weltverbands macht man nichts vor. Wobei man sich fragen kann, warum die FIFA bei all der Geschichtsliebe nicht gleich das ganze Turnier an die drei südamerikanischen Länder Uruguay, Paraguay und Argentinien vergeben hat und den vierten Kandidaten Chile einfach so mit gar nichts abspeist. Aber mei, es kann eben auch nicht alles perfekt sein.

Zudem ergeben sich aus diesem speziellen WM-Konstrukt tolle neue Ideen. Mehrere Länder fahren gerade wieder Programme zur Mondfahrt hoch. Warum mittelfristig nicht mal das Eröffnungsspiel auf dem guten alten Mond in Raumanzügen abhalten? (Astronaut Alexander Gerst ist dann unser Mann!) Oder zumindest ein Gruppenspiel E3 gegen E4 (Fan First dann bestimmt auch zu "erschwinglichen" Preisen). Elon Musk gefällt das.

Auch die Antarktis oder Arktis dürsten sicher noch nach WM-Spielen, dann auch gerne mit 96 Teams, die Fifa-Zampano Infantino alle einzeln per Helikopter (bei Fragen an Jens Lehmann wenden) besucht - und sei es durch KI oder Hologramm. Die Fans werden sich freuen.

Fußball-WM: 2034 wird alles noch besser

Und selbstverständlich freuen wir uns alle jetzt schon riesig auf die WM 2034. Denn 2030 wird natürlich nur das Vorspiel für das Event vier Jahre später. Dadurch dass nun Südamerika, Europa und Afrika Co-Gastgeber sind, muss der nächste Ausrichter natürlich aus dem Verband Asien/Ozeanien kommen – und da kann es ja nur einen geben: Genau, Saudi-Arabien.

In Saudi-Arabien steigt dann 2034 das nächste große Wüsten-Fest nach der Katar-WM im vergangenen Jahr, in dem sich diese lupenreine Demokratie auf Weltbühne präsentieren darf und uns mit schönstem Fußball und Gastfreundschaft beschenkt.

Einen passenden Fifa-Claim gibt es sicher auch schon.

Oh, wie schön ist Fußball!?!

Emmanuel Schneider