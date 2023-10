An Hildebrand biss sich sogar Magath die Zähne aus

imago sportfotodienst

Timo Hildebrand war beim VfB Stuttgart fit genug, um Felix Magaths Trainings-Regime völlig unbeschadet zu überstehen

Timo Hildebrand gehört zu denen, die Felix Magath als Trainer "überlebt" haben. Mehr noch: Der frühere Torwart des VfB Stuttgart gehört zu einem wohl ziemlich exklusiven Kreis von Spielern, die selbst "Quälix" nicht klein gekriegt hat.

In der Saison 2003/04 sei er "brutal fit" gewesen, erinnerte sich Hildebrand im Interview mit dem "kicker" an seine gemeinsame Zeit mit Magath. Der Trainer sei sogar in der Vorbereitung zu ihm gekommen und habe anerkennend gesagt. "Hey, ich krieg' dich gar nicht kaputt."

Die Fitness zahlte sich aus. Der damals 23-Jährige spielte mit dem VfB Stuttgart eine starke Runde, blieb 885 Minuten am Stück ohne Gegentor - bis heute ein Bundesliga-Rekord. "Im Grunde war es so, dass ich das Gefühl hatte: Komm', schieß' ruhig. Auch im Training. Ich dachte beinahe, dass gar nichts passieren kann. Durch mein großes Selbstvertrauen war ich einfach zu 100 Prozent fokussiert", blickte Hildebrand zurück.

"Überragende Mischung" beim VfB Stuttgart

Magath, der den VfB 2001 vor dem Abstieg gerettet hatte, habe das Team damals "physisch viel besser gemacht", erläuterte der heute 44-Jährige das damalige Erfolgsrezept des Fußball-Lehrers. "Und wir hatten eine überragende Mischung aus Haudegen wie Soldo, Balakov oder Meißner und jungen Wilden wie Hinkel, Lahm, Kuranyi."

Die entfesselten Schwaben schlugen im Herbst 2003 sogar Manchester United in der Champions League zu Hause mit 2:1. "Es war ein Riesending, dass der kleine VfB Stuttgart das damals große Manchester United mit van Nistelrooy, Giggs oder Scholes schlägt – und auch noch in die nächste Runde einzieht", erzählte Hildebrand. Das Tor der Gäste resultierte übrigens aus einem Strafstoß, den der junge Cristiano Ronaldo herausgeholt hatte.

Hildebrand: "Ich hab' den Elfmeter ja verursacht, aber es war keiner, er hat sich fallen lassen. Er war schon damals ein Schlitzohr."

VfB Stuttgart: Hildebrand von Hoeneß-Elf sehr angetan

In der Königsklasse war 2004 für den VfB im Achtelfinale gegen Chelsea Schluss, in der Bundesliga belegte Stuttgart mit nur 24 Gegentoren Rang 4. Ein paar Jahre später im Jahr 2007 toppten die jungen VfB-Wilden unter Armin Veh das alles nochmal, holten die Meisterschale ins Ländle. Mit Hildebrand im Kasten natürlich.

Der traut den in dieser Saison stark gestarteten Schwaben von Sebastian Hoeneß nach einigen Fahrstuhl-Jahren einiges zu. "Die Mannschaft macht einen stabilen Eindruck, ich traue ihr relativ viel zu. Es gibt ein paar hoffnungsvolle Talente, und es wäre schön, wenn der VfB ein paar Spieler halten könnte. Es ist immer wichtig, dass eine Mannschaft über einen Zeitraum ein Gerüst findet. Das gibt jedem Spieler Selbstvertrauen."