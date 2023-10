Bayern plant umfassende Reform für Jahreshauptversammlung

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Sascha Walther

Bayern-Vize Prof. Dr. Dieter Mayer auf der vergangenen JHV

In zwei Gremien hat der FC Bayern in den vergangenen Monaten einen Antrag zur Satzungsänderung der Jahreshauptversammlung erarbeitet. Mitglieder waren daran in direktem Austausch mit der Führungsebene des deutschen Rekordmeisters beteiligt.

Der FC Bayern plant mit seinen Mitgliedern eine Reform der Jahreshauptversammlung. Ziel sei "eine moderne Satzung, wie sie der FC Bayern verdient", wird Vizepräsident Professor Dr. Dieter Mayer in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Der Vorschlag wird bei der kommenden Jahreshauptversammlung am 11./12. November in München zur Abstimmung gebracht.

Angedacht ist vor allem eine Änderung bei der Durchführung der Jahreshauptversammlung, die in den vergangenen Jahren beim FC Bayern immer wieder große Gräben zwischen Mitgliedern und Vereinsführung hervorgebracht hatte. Streitpunkt in der Vergangenheit war unter anderem das umstrittene Katar-Sponsoring.

Bayern-Vize: "Unser Verein hat tolle Mitglieder"

Im Änderungsantrag der Satzung wird künftig unter anderem "das Einbringen von Anträgen im Sinne der Stärkung der Mitgliederrechte optimiert", heißt es in der Mitteilung des Klubs, die den gesamten Prozess von einer Anwaltskanzlei begleiten ließ. Zudem gäbe es "neue Modalitäten" bei der Kandidatur für das Präsidium, auch die Anforderungen für die Berufung in den Verwaltungsbeirat würden sich ändern.

Die Ausarbeitung des Antrags war in zwei Sitzungen erfolgt. Zunächst wurde ein Vorschlag mit 50 Teilnehmenden am Bayern-Campus in einem "ergebnisoffenen, konstruktiven und auch kritischen Dialog" ausgearbeitet, so Benny Folkmann, Geschäftsführer des FC Bayern e.V.! Danach tagte ein zweites Gremium im kleineren Kreis an der Säbener Straße.

Vize-Präsident Mayer hob hervor, wie wichtig der Austausch mit den Mitgliedern gewesen sei: "Was wir besprechen, geht nicht zum einen Ohr rein und zum anderen wieder raus, das kann ich im Namen des gesamten Präsidiums versprechen. Unser Verein hat tolle Mitglieder – und wir brauchen Sie alle!"