VfB-Torjäger Guirassy in der Premier League begehrt

IMAGO/Moritz Mueller

Serhou Guirassy trifft und trifft für den VfB Stuttgart

Serhou Guirassy trifft beim VfB Stuttgart wie am Fließband. Kein Wunder, dass sich aktuell immer wieder Wechsel-Gerüchte um den Angreifer ranken. Nottingham Forest aus der Premier League soll sich unter anderem mit dem Torjäger beschäftigen.

Serhou Guirassy befindet sich mit dem VfB Stuttgart auf der Überholspur. Der 27-Jährige hat nach den ersten sechs Bundesliga-Spieltagen bereits zehn Tore auf dem Konto. Ein großer Grund, weshalb die Schwaben nach dem Fast-Abstieg in der Vorsaison plötzlich auf dem zweiten Platz rangieren.

Doch Erfolg und starke Leistungen rufen bekanntlich Interesse der Konkurrenz hervor. Wie es in der "Bild"-Sendung "Englische Woche" heißt, steht Guirassy bei mehreren Premier-League-Klubs auf dem Zettel. Namentlich wird hierbei Nottingham Forest genannt.

Der englische Meister von 1978 wurde bereits im Sommer mit den Offensiv-Star des VfB Stuttgart in Verbindung gebracht. Nottingham Forest hat Guirassy seitdem wohl nicht aus den Augen verloren. Der Traditionsverein steht derzeit auf dem zwölften Platz der Premier League.

Ausstiegsklausel beim VfB Stuttgart?

Guirassy besitzt beim VfB Stuttgart noch einen Vertrag bis 2026. Allerdings soll der Mittelstürmer eine Ausstiegsklausel von rund 20 Millionen Euro in seinem Arbeitspapier verankert haben. VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth hielt sich diesbezüglich zuletzt bedeckt.

"Es steht auch in meinem Arbeitsvertrag, dass ich mich zu vertraglichen Inhalten nicht äußern darf. Das werde ich dann auch nicht", erklärte der Stuttgarter Funktionär im "Doppelpass" auf "Sport1".

Ohnehin will Wohlgemuth bezüglich der Transfer-Gerüchte um Guirassy gelassen bleiben. "Jetzt sind wir in der Gegenwart. Die Transferperiode ist seit vier Wochen zu und wir freuen uns, dass er Tore schießt. Was in der Zukunft passiert, werden wir sehen. Wir werden auf jeden Fall alles versuchen, dass er noch eine lange Zeit bei uns spielt", sagte der 44-Jährige.