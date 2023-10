Medien: Erster England-Klub heiß auf Schalke-Star

IMAGO/Thomas Pakusch

Wie lange kann der FC Schalke 04 Assan Ouédraogo halten?

Assan Ouédraogo zählt zu den größten Talenten des deutschen Fußballs, in dieser Saison startet der 17-Jährige in der 2. Bundesliga beim FC Schalke 04 durch. In der kommenden Saison könnte es bereits in die englische Premier League gehen.

U17-Europameister, Gewinn der Fritz-Walter-Medaille in Bronze, Stammplatz beim FC Schalke 04: Assan Ouédraogo hat in den vergangenen Monaten gleich mehrere Meilensteine erreicht. Wie "Bild" berichtet, könnte die rasante Entwicklung des vielseitigen Offensivspielers dazu führen, dass er im nächsten Jahr schon in der derzeit wohl besten Liga der Welt spielt.

Europa-League-Teilnehmer Brighton & Hove Albion um den deutschen Mittelfeldlenker Pascal Groß zeigt demnach Interesse an einer Verpflichtung von Assan Ouédraogo. Die Engländer wollen sich die komplizierte Vertragssituation des jungen Schalkers zunutze machen.

Mit seinem 18. Geburtstag Anfang Mai 2024 wird der aktuelle Fördervertrag automatisch in einen ersten Profivertrag umgewandelt. Der soll dann zwar bis 2027 gültig sein, wirklich Sicherheit hat der FC Schalke 04 damit aber offenbar nicht.

FC Schalke 04 will Ausstiegsklausel angeblich abkaufen

Wie "Sport Bild" aufgedeckt hat, befinden sich zahlreiche Ausstiegsklauseln in Ouédraogos Profivertrag. Diese können offenbar ab dem 1. Juli 2024 gezogen werden. Wie viel bezahlt werden muss, hänge von der Liga-Zugehörigkeit des interessierten Klubs ab. Englische Vereine müssten etwa mehr zahlen als Deutsche. Angeblich könnten 20 Millionen Euro ausreichen, um das Top-Talent abzuwerben.

Dem Sportblatt zufolge will Schalke 04 dem Youngster die Klausel nun sogar abkaufen, um einen Abgang im nächsten Sommer zu verhindern.

Assan Ouédraogo hatte gleich in seinem ersten Zweitliga-Spiel für Schalke 04 mit einem Tor auf sich aufmerksam machen können. Bislang stand er in jeder der acht Partien im Unterhaus für die Königsblauen auf dem Rasen.