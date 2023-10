Hier läuft FC Bayern vs. SC Freiburg im TV und Stream!

IMAGO

Thomas Tuchel empfängt mit seinem FC Bayern Christian Streichs Freiburger

Bundesliga-Alltag nach den Europapokal-Nächten: Am Sonntag (17:30 Uhr) empfängt der FC Bayern den SC Freiburg. Wo läuft die Partie im Fernsehen und im Stream?

Wenn der SC Freiburg in die Allianz Arena fährt, ist für die Mannschaft von Trainer Christian Streich nur selten etwas zu holen.

Der FC Bayern gewann vier der letzten fünf Bundesliga-Duelle im eigenen Stadion gegen die Breisgauer, in der vergangenen Saison wurde der Gegner gar mit 5:0 abgespeist. Die ernüchternde Statistik: Ein Sieg in München war Freiburg im deutschen Oberhaus noch nie gelungen.

Dennoch gibt es einen Hoffnungsschimmer für die Freiburger, der eng mit Bayern Münchens Thomas Tuchel verknüpft ist. Im gerade einmal zweiten Spiel als Bayern-Cheftrainer hatte Tuchel Anfang April im DFB-Pokalviertelfinale der vergangenen Saison eine empfindliche Niederlage gegen den SC hinnehmen müssen.

Nach einem Kopfballtreffer von Innenverteidiger Dayot Upamecano (19.) und dem Ausgleich von Nicolas Höfler (27.) gingen die Zuschauer in der ausverkauften Allianz Arena schon von einer Verlängerung aus, als Schiedsrichter Harms Osmers in der Nachspielzeit auf den Punkt zeigte. Lucas Höler (90.+5) verwandelte eiskalt - Bayern war erstmals in der Vereinsgeschichte im Pokal im eigenen Stadion geschlagen, zudem ging die Pokalreise der Freiburger munter weite.

Kann der SC Freiburg, der nun als Tabellenachter zum Tabellendritten reist, erneut für die Überraschung sorgen? Wie haben beide Mannschaften ihre Europapokal-Spiele unter der Woche weggesteckt? Und wo wird die Partie im TV und Stream gezeigt?

Hier läuft FC Bayern vs. SC Freiburg live im TV und Stream