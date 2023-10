Nun doch: RB-Star winkt neuer Vertrag

IMAGO/Gabor Krieg

Kevin Kampl (l.) winkt bei RB Leipzig ein neuer Vertrag

Trotz einer stark umgebauten Mannschaft spielt RB Leipzig aktuell in der Bundesliga wieder um die vorderen Plätze mit. An Mittelfeldspieler Kevin Kampl gingen bislang alle personellen Veränderungen auf dem Transfermarkt vorbei. Das soll auch so bleiben.

Laut "kicker" bahnt sich derzeit eine Vertragsverlängerung für den Slowenen an. Kampls derzeitiges Arbeitspapier endet im Sommer, doch der 32-jährige Routinier soll wohl darüber hinaus an RB gebunden werden.

Der frühere BVB-Spieler hatte zuletzt keinen Hehl daraus gemacht, dass er gerne bleiben würde. "Ich kann mir sicher auch vorstellen, nach so vielen Jahren bei RB Leipzig meine Karriere in diesem Verein zu beenden", äußerte Kampl seine Zukunftspläne.

Der 28-fache ehemalige Nationalspieler war 2017 für 20 Millionen Euro von Bayer Leverkusen nach Leipzig gewechselt. In dieser Saison zählt er bislang zu den Stammspielern und trug zuletzt sogar mehrfach die Kapitänsbinde.

Vor einigen Wochen hatte es noch keine klare Tendenz beim Mittelfeld-Ass gegeben. Die "Bild" berichtete Mitte September, dass in Person von Yussuf Poulsen, Emil Forsberg und eben Kampl gleich drei gestandene Leipziger auf eine Verlängerung drängen würden.

Damals liefen aber lediglich mit Forsberg Gespräche, obwohl der Schwede sogar noch ein Jahr länger unter Vertrag steht als seine beiden Kollegen.

Poulsen sagte gegenüber "Bild" indes er verspüre "keine Eile". Noch in der zurückliegenden Transferphase waren für den Angreifer allerdings Angebote eingetrudelt.

Der Däne wurde intensiv mit einem Wechsel zu Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Doch RB lehnte die Annäherungen ab. Bei der aktuellen Vertragssituation könnte ein Wechsel im Winter erneut Thema werden.

Bei einem anderen Führungsspieler sind die Weichen derweil schon gestellt. Laut "kicker" und "Sky" steht Innenverteidiger Willi Orban unmittelbar vor einer Verlängerung bis 2025.