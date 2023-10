Hamann-Watschn für Neuer und Goretzka

IMAGO/David Klein

Manuel Neuer und Leon Goretzka vom FC Bayern waren bei der WM 2022 dabei

Die Fußball-Nationalmannschaft tritt in der kommenden Länderspielpause gegen die USA und Mexiko an. Lothar Matthäus und Dietmar Hamann blicken derweil schon in Richtung Europameisterschaft. Einer der beiden TV-Experten würde hier - Stand jetzt - auf zwei Stars des FC Bayern verzichten.

Lothar Matthäus und Didi Hamann haben für "Sky" ihren persönlichen EM-Kader nominiert. Besonders zwei Personalien dürften kontrovers diskutiert werden. So würde Hamann mit Manuel Neuer und Leon Goretzka zwei Stars des FC Bayern nicht mit zum Heim-Turnier nehmen.

"Ich glaube nicht, dass er vor Weihnachten noch ein Spiel machen wird", zweifelte der Vize-Weltmeister von 2002 an einem zeitnahen Comeback von Neuer.

"Ich hoffe es für ihn und wünsche es ihm, dass er es zur EM schafft, aber ich habe große Bedenken, ob er zurückkommt. Und wenn er zurückkommen sollte, dann ist die Frage: in welcher Verfassung?", so Hamann, der stattdessen Marc-André ter Stegen, Kevin Trapp und Oliver Baumann mitnehmen würde.

Matthäus hat den Keeper derweil in seinem DFB-Aufgebot stehen. "Neuer soll aufgrund seines Standings, seiner Erfolge, auch persönlichen Erfolge mit zur EM - wenn er es leistungsmäßig schafft und wenn er es selbst will", urteilte der Rekordnationalspieler.

Matthäus und Hamann bei Goretzka uneins

Bei Goretzka sind sich die beiden TV-Experten derzeit ebenfalls uneins. Matthäus würde den Mittelfeldmann Stand jetzt berufen, Hamann nicht.

"Bevor ich Leon Goretzka wieder einladen würde, will ich etwas mehr von ihm sehen", so der ehemalige Liverpool-Profi. "Er spielt beim FC Bayern momentan nur, weil Laimer auf der rechten Abwehrseite spielt", führte Hamann aus. Der 50-Jährige fordert von Goretzka eine Leistungssteigerung.

Julian Brandt vom BVB ist bei Hamann ebenfalls außen vor. "Es gibt sehr viele Optionen in der Offensive, bzw. Bessere auf seiner Position. Nur wenn er eine überragende Saison beim BVB spielt, könnte er noch auf den EM-Zug aufspringen", so das Urteil.