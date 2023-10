BVB-Star verdreifacht offenbar sein Gehalt

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

Gregor Kobel (re.) verlängert beim BVB

Borussia Dortmund hat erneut Nägel mit Köpfen gemacht und Medienberichten zufolge den nächsten wichtigen Spieler langfristig an sich gebunden: Gregor Kobel! Der Keeper verlängert demnach seinen Vertrag bei den Schwarz-Gelben vorzeitig und steigt damit wohl zu den Topverdienern auf.

Seit seinem Wechsel im Sommer 2021 gehört Gregor Kobel zu den absoluten Leistungsträgern bei Borussia Dortmund. Auf den Torwart, der damals für 15 Millionen Euro Ablöse vom VfB Stuttgart kam, ist Verlass. Kein Wunder also, dass der BVB seit Längerem darum bemüht ist, den auch bei anderen Klubs begehrten Keeper langfristig an sich zu binden.

Nun ist die Verlängerung offenbar erfolgt, wie "Sky" und "Bild" erfahren haben. Demnach haben die Dortmunder Verantwortlichen das ohnehin noch bis 2026 datierte Arbeitspapier nun bis 2028 ausgedreht.

Garniert wird Kobel die Verlängerung wohl mit einer satten Gehaltserhöhung. Bislang soll der Schweizer "nur" 3,5 Millionen Euro im Jahr verdient haben.

BVB: Kehl beendet intensiven Poker mit Kobel-Berater erfolgreich

Nun steigt Kobel zu den Topverdienern im Klub auf, bezieht fortan offenbar rund zehn Millionen Euro, womit er sein Salär fast verdreifacht. Mehr verdient demnach nur Niklas Süle, der elf Millionen Euro kassiert.

Fast ein Jahr lang soll BVB-Sportchef Sebastian Kehl mit Kobels Berater Philipp Degen, der Kehl aus gemeinsamen Profi-Zeiten in Dortmund bestens bekannt ist, verhandelt haben. Nun also der Vollzug? Noch gibt es keine offizielle Bestätigung vom Verein. Angesprochen auf eine mögliche Vertragsverlängerung hatte sich Kobel nach dem 0:0 in der Champions League gegen die AC Mailand am späten Donnerstagabend nicht äußern wollen.

Wie es bei "Bild" weiter heißt, sollen zahlreiche Interessenten hinter Kobel her gewesen sein. Unter anderem wollte der finanzstarke FC Chelsea den 25-Jährigen in die Premier League holen. Dort hätte der Schweizer Nationaltorhüter wohl sogar 20 Millionen Euro im Jahr verdienen können. Doch Kobel blieb in Dortmund, wo er stellvertretender Kapitän ist.

Der Torwart ist derzeit mitten in der dritten Saison beim BVB. In 84 Partien kassierte er wettbewerbsübergreifend insgesamt 107 Gegentore. 29 Mal blieb er ohne Gegentreffer.