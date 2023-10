Draxler kann Kritik an Katar-Wechsel "nachvollziehen"

IMAGO/Matthieu Mirville

Ex-Schalker Julian Draxler hat seinen Wechsel nach Katar erklärt

Der ehemalige Nationalspieler Julian Draxler hat seinen umstrittenen Wechsel von Paris Saint-Germain zum katarischen Klub Al-Ahli in einem ausführlichen Statement abermals verteidigt.

Julian Draxler wollte nicht lange um den heißen Brei reden, bzw. schreiben, und kam in einem auf der Plattform LinkedIn veröffentlichten Beitrag schnell auf den Punkt. "Über meinen Wechsel nach Katar wurde lange spekuliert, die letzten Tage und Wochen in Paris waren sehr turbulent - und ich hätte mir ein anderes Ende gewünscht", schrieb der 30-Jährige.

Für einen Verbleib in Europa - oder gar bei PSG, wo er noch ein Jahr Vertrag gehabt hätte - fehlte ihm jedoch "ehrlicherweise die letzte Überzeugung". Dass er letztlich auch wegen des Geldes nach Katar ging, gab er unumwunden zu. Ähnlich hatte er sich bereits Ende September gegenüber "Bild" geäußert.

"Natürlich spielt auch der finanzielle Aspekt für mich eine wichtige Rolle. Ich könnte mich jetzt hinstellen und sagen: Mir geht es nach zwölf Jahren Europa ausschließlich darum, eine neue Kultur kennenzulernen, eine neue internationale Erfahrung zu machen, bei einem spannenden Projekt in der arabischen Welt mitzuwirken - und das Thema Geld ausklammern", so Draxler, der zugleich aber argumentierte: Durch die "neuen finanziellen Rahmenbedingungen" habe er noch mehr Möglichkeiten für seine Familie und "Projekte außerhalb des Platzes".

Draxler kann Kritik am Transfer "nachvollziehen"

Die laute Kritik an dem Wechsel ins Emirat, das immer wieder wegen Menschenrechtsverletzungen in der Kritik steht, könne er "durchaus nachvollziehen", fügte Draxler an, "aber es ist mein Leben. Ich stehe zu meiner Entscheidung und bin froh, dass wir schließlich diese Lösung gefunden haben."

Sportlich hatte Draxler beim französischen Meister schon länger keine Rolle mehr gespielt. Nach einer Ausleihe zu SL Benfica nach Portugal änderten sich auch im vergangenen Sommer die Vorzeichen nicht: "Die Alternative bei PSG wäre ein Jahr komplett ohne jegliche Perspektive gewesen, was ich unbedingt vermeiden wollte." .

Julian Draxler war einst beim FC Schalke 04 ausgebildet worden, 2015 folgte ein millionenschwerer Wechsel zum VfL Wolfsburg. 2017 folgte er den Lockrufen von Paris Saint-Germain. Für Al-Ahli stand er bislang in zwei Partien in der Startelf, dabei gelangen dem Mittelfeldspieler zwei Vorlagen.