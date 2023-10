Bochum fährt "ohne Angst" nach Leipzig

IMAGO/Malte Ossowski/Sven Simon

Thomas Letsch verlor mit Bochum die letzten Spiele deutlich

Trotz zuletzt zwei Niederlagen in der Fußball-Bundesliga und 1:10 Toren fährt der VfL Bochum "ohne Angst" zum Supercupgewinner RB Leipzig.

"Wir wollen auch bei dieser Topmannschaft zeigen, dass wir etwas drauf haben. Wir müssen mit Vorfreude in dieses Spiel gehen, ohne Angst. So fahren wir nach Leipzig", sagte Trainer Thomas Letsch am Donnerstag vor dem Auswärtsspiel am Samstag (15:30 Uhr) bei den Sachsen.

Gegenüber dem 1:3 gegen Borussia Mönchengladbach kündigte er allerdings Änderungen in seiner Startformation an.

"Es wird nicht nur einen, aber sicherlich auch nicht elf Wechsel geben im Gegensatz zum letzten Wochenende. Wir müssen aber schauen, dass wir mehr Stabilität in unser Spiel bekommen", sagte der VfL-Coach, der mit seinem Team noch ohne Sieg in dieser Saison ist.

Letsch setzt auf das Wir-Gefühl bei den Westfalen. "Es gibt Phasen, in denen es nicht so gut läuft. Da muss man gemeinsam wieder raus", meinte er. Man sei nach dem letzten Spiel sehr kritisch gewesen: "Wir müssen etwas dafür tun, damit wir erfolgreicher werden. In den letzten beiden Spielen ist es uns nicht gelungen zu performen."

Vor dem Duell gegen die Borussia hatte Bochum 0:7 bei Rekordmeister Bayern München verloren.