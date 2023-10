Mathys Tel erstmals für Frankreichs U21 nominiert

unknown

Mathys Tel vom FC Bayern ist erstmals für die französische U21 nominiert

Sturmjuwel Mathys Tel vom FC Bayern München wurde für die französische U21-Nationalmannschaft nominiert. Der 18-Jährige wurde erstmals in seiner noch jungen Karriere in den Kader berufen.

Neben Tel sind mit Castello Lukeba von RB Leipzig, Kiliann Sildillia vom SC Freiburg und Enzo Millot vom VfB Stuttgart drei weitere Spieler aus der Fußball-Bundesliga dabei.

Anfang September hatte Tel noch etwas überraschend im Aufgebot von Trainer Thierry Henry gefehlt. Stattdessen war der Bayern-Star für die U19 nominiert.

"Wir haben auch andere Spieler im Sturm. Das muss man respektieren und darf nichts überstürzen. Wir hatten ein gutes Telefonat, bei dem ich ihm meine Entscheidung erklärt habe", hatte Henry erklärt.

Schon da machte der Weltmeister von 1998 dem Ausnahmeangreifer aber Mut: "Wenn er so weitermacht, wird es wirklich schwer, ihn weiter nicht zu nominieren."

Tels Leistung beim FC Bayern "außergewöhnlich"

Zur aktuellen Nominierung sagte Henry: "Ich denke, Sie haben verfolgt, was er gemacht hat. An so vielen Toren beteiligt zu sein, obwohl er außer im Pokal kein einziges Spiel von Beginn an bestritten hat, ist außergewöhnlich."

Auch Frankreichs A-Nationaltrainer Didier Deschamps schwärmte am Donnerstag von Tel. "Er hat eine Effizienz, die sehr gut ist. Er hat diese Fähigkeit, entscheidend zu sein, wenn er reinkommt. Ich hoffe, dass er so viel Spielzeit wie möglich bekommen wird. Es ist interessant, was er macht. Diese Fähigkeit, mit wenig Spielzeit entscheidend zu sein", sagte der Coach auf einer Pressekonferenz und ergänzte: "Wir sind aufmerksam, aber er muss seine Einsatzzeiten bekommen. Bei Bayern hat er starke Konkurrenz."

In dieser Saison beeindruckt Tel beim FC Bayern mit Toren am Fließband. Der Youngster, der bislang nur in der ersten Runde des DFB Pokals und im Supercup in der Startelf stand und sonst immer von Trainer Thomas Tuchel eingewechselt wurde, kommt in zehn Pflichtspielen bereits auf sechs Tore und eine Vorlage. Oft waren seine Treffer dabei sogar spielentscheidend.

Für die U19-Nationalmannschaft Frankreichs erzielte Tel in neun Partien fünf Treffer.

Die U21 trifft in der EM-Qualifikation in der kommenden Woche auf Bosnien und Herzegowina sowie auf Zypern. In der Gruppe H haben die Franzosen bereits ihr erstes Spiel absolviert und mit 4:0 klar gegen Slowenien gewonnen.