Bekommt der FC Bayern Konkurrenz bei Boateng?

Seit dieser Woche hält sich Jérôme Boateng bei den Amateuren des FC Bayern fit. Der zurzeit vereinslose Ex-Nationalspieler will sich für einen Vertrag bei den Münchner Profis empfehlen. Fix ist der Deal aber noch nicht. Und: Der deutsche Rekordmeister hat offenbar auch Konkurrenz im Werben um den 35-Jährigen.

Platzt die angestrebte Rückkehr von Jérôme Boateng zum FC Bayern? Der zurzeit vertragslose Weltmeister von 2014, der seit Anfang dieser Woche bei den Bayern-Amateuren mittrainiert, hat offenbar das Interesse von mindestens einem weiteren Klub geweckt.

Nach Informationen des britischen Online-Sportportals "TeamTalk" gehört der FC Everton zu "einer Reihe von Teams", mit denen sich der Innenverteidiger unterhalten haben soll.

Die Premier League wäre für Boateng kein Neuland. In der Saison 2010/11 war er für Manchester City am Ball. Mit den Citizens gewann er den FA Cup. Durchsetzen konnte er sich allerdings nicht. Nach nur einem Jahr wechselte er zum FC Bayern. Beim Klub von der Säbener Straße feierte er bis 2021 seine größten Erfolge.

FC Bayern vor Boateng-Rückkehr: Blufft die Konkurrenz?

Die Chancen auf eine Vertragsunterschrift des 35-Jährigen bei den Toffees stuft das Portal indes niedrig ein. Wie es im Bericht weiter heißt, sei die Chance, beim FC Bayern unterzukommen, "zu groß" gewesen.

Möglicherweise hat der Tabellen-16. der Premier League in Sachen Boateng-Verpflichtung sogar nur geblufft. Es bleibe abzuwarten, ob das Interesse des FC Everton an Boateng "nur eine List" gewesen ist, um Druck auf die derzeitigen Innenverteidiger auszuüben, gab das Portal zu verstehen.

Tatsächlich scheint nach derzeitigem Stand alles auf ein zweites Boateng-Engagement beim FC Bayern hinauszulaufen. Vor allem Münchens Cheftrainer Thomas Tuchel scheint auf eine Verpflichtung zu pochen. Der 50-Jährige gilt nach Medienberichten als "treibende Kraft" hinter dem sich anbahnenden Deal.

Von einer Verpflichtung des ablösefreien Boateng erhofft sich der FC Bayern eine (schnelle) Lösung seines personellen Notstands in der Abwehrzentrale. Mit Dayot Upamecano, Minjae Kim und Matthijs de Ligt befinden sich nur drei erfahrene Innenverteidiger im Münchner Kader. Der am Knie verletzte De Ligt wird dem Rekordmeister aber noch bis mindestens bis zur Länderspielpause fehlen. Upamecano ist einsatzfähig, laboriert jedoch an Schambeinproblemen.