BVB-Star Reyna kehrt nach Zoff zum US-Team zurück

IMAGO/Robin Alam/Icon Sportswire

Gio Reyna kehrte ins US-Aufgebot zurück

Mittelfeldspieler Giovanni Reyna von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund und US-Nationaltrainer Gregg Berhalter versuchen rund zehn Monate nach ihrem Zerwürfnis bei der WM in Katar einen Neuanfang.

Der 20-Jährige steht in den Länderspielen des US-Teams am 14. Oktober (Samstag/21.00 Uhr MESZ) in Hartford/Connecticut gegen die deutsche Nationalmannschaft sowie drei Tage später in Nashville gegen Ghana erstmals nach den aufwühlenden Querelen wieder in einem Aufgebot von Berhalter.

Außer Reyna nominierte Berhalter vier weitere Bundesliga-Profis. Auch Abwehrspieler Joe Scally (Borussia Mönchengladbach), Mittelfeldspieler Lennard Maloney (1. FC Heidenheim) sowie Brendan Aaronson (Union Berlin) und Kevin Paredes (VfL Wolfsburg) gehören in Deutschlands erstem Spiel unter dem neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann und gegen Ghana zum Team des kommenden WM-Mitausrichters.

In Katar hatten sich Reyna und Berhalter überworfen. Reyna war über mangelnde Einsatzzeiten im Turnierverlauf verärgert, während der Coach sehr deutlich Unzufriedenheit mit den Trainingsleistungen des BVB-Profis durchblicken ließ. Der Streit eskalierte außersportlich, weil Reynas Eltern Berhalter anschließend beim US-Verband wegen eines tätlichen Übergriffs im Jahr 1991 gegen seine damalige Freundin und heutige Ehefrau anschwärzten. Zusätzlich pikant machten den Vorgang, dass beide Paare jahrelang eng befreundet gewesen waren.

Aufgrund der Vorwürfe verzichtete der US-Verband zunächst auf die Verlängerung von Berhalters Ende 2022 ausgelaufenem Vertrag und setzte nach Einleitung eines Untersuchungsverfahrens den Berghalter-Assistenten B.J. Callaghan als Interimstrainer der WM-Achtelfinalisten ein. Die Ermittlungen gegen Berhalter, zu eigenen Profi-Zeiten für Energie Cottbus und 1860 München aktiv, erbrachten allerdings keine Hinweise auf weitere Gewalttaten des 49-Jährigen in der Vergangenheit.

Im vergangenen Juni übernahm Berhalter wieder den Posten des Nationaltrainers. Der ehemalige Abwehrspieler soll die Auswahl der USA auch bei der WM-Endrunde 2026 im eigenen Land sowie Kanada und Mexiko betreuen. Für die ersten Länderspiele nach Berhalters Rückkehr im vergangenen September gegen Oman und Usbekistan stand Reyna, der im zurückliegenden Sommer mehrfach unter Callaghan aufgelaufen war, wegen einer Verletzung noch nicht zur Verfügung.