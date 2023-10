"Koch" Müller will seine Gegner zum Weinen bringen

IMAGO/Cathrin Mller /M.i.S.

Thomas Müller vom FC Bayern veröffentlicht ein Kochbuch

Thomas Müller vom FC Bayern gab zuletzt sein Comeback in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Auch in Zukunft will der Routinier dem DFB-Team mit "Würze" helfen.

Bei der Präsentation seines neuen Buchs "Kochen für kleine & große Champions" wurde Müller gefragt, wie er dem DFB-Team auch in Zukunft weiterhelfen will. Passend zum Event antwortete der 34-Jährige: "Auf jeden Fall Würze und natürlich den Zug zum Tor. Den werde ich hoffentlich nie verlieren."

Als Kampfansage soll diese Aussage allerdings nicht verstanden werden. "Ansonsten müssen das die Trainer entscheiden, wie sie mich da einsetzen wollen", gab sich Müller demütig.

Ex-Bundestrainer Hansi Flick hatte den Offensivspieler des FC Bayern zuletzt ins DFB-Team zurückgeholt. Das bis dato letzte seiner 121 Länderspiele hatte Müller bei der WM 2022 in Katar bestritten. Nach dem unrühmlichen Aus in der Vorrunde wurde er vorerst nicht mehr berufen. Ob Julian Nagelsmann Müller eine Chance gibt, ist noch offen. Am Freitag um 10 Uhr soll der neue Kader bekannt gegeben werden.

Sollte Müller zum Team gehören, will er der Mannschaft mit Toren helfen. "Natürlich verteidigt man als Offensivspieler auch. Aber als Offensivspieler bist du schon für die Zwiebeln verantwortlich, damit am Ende des Spiels die Tränen in den Augen der Gegner sind", scherzte der Weltmeister von 2014.

Müller sieht durchaus Parallelen zwischen dem Kochen und dem Fußballspielen. "Da ist es ein bisschen wie auf dem Fußballplatz. Wir wollen ein Tor schießen - und da hilft es uns nichts, wenn wir vorher 45 Pirouetten und drei Übersteiger gemacht haben, aber am Ende nicht wissen, wo das Tor steht", betonte der Ur-Bayer und ergänzte: "Man muss es den Leuten beim Essen so einfach wie möglich machen, dass sie zu ihrem Ziel kommen. Wie meine Spielweise auf dem Platz ist, so ist auch mein Vorgehen bei der Ernährung: Es muss alles schon Sinn machen."

Müllers Kochbuch erscheint am Samstag. Zusammen mit Ernährungsmediziner Matthias Riedl will er vor allem Kindern und Familien "Tipps" mit auf den Weg geben, wie man sich im Alltag gut ernähren kann.