Gravenberch und Klopp sticheln gegen den FC Bayern

IMAGO/Ses

Ryan Gravenberch wechselte vom FC Bayern zum FC Liverpool

Beim FC Bayern spielte Ryan Gravenberch kaum eine Rolle. Beim FC Liverpool läuft es für den Mittelfeldspieler dagegen deutlich besser. Der Niederländer stichelte nun gegen seinen Ex-Klub. Auch Reds-Teammanager Jürgen Klopp ließ kein gutes Haar an den Münchnern.

"Wenn man einem Spieler Minuten gibt, bekommt er Selbstvertrauen und das wars", sagte Gravenberch bei "TNT Sports" nach dem 2:0-Sieg in der Europa League gegen Royale Union Saint Gilloise, bei dem er einen Treffer beisteuerte.

Damit zielte der 21-Jährige auf seinen Bankplatz beim FC Bayern ab. Unter Thomas Tuchel kam Gravenberch nach seinem Wechsel im Sommer 2022 nicht wie erhofft zum Einsatz und schmorte oft auf der Bank. Nur ein Jahr später war das Kapitel München schon wieder beendet. Für 40 Millionen Euro wechselte der zentrale Mittelfeldmann zum FC Liverpool.

Gravenberch beim FC Liverpool "zu 100 Prozent eingebunden"

Auf der Insel läuft es für Gravenberch deutlich besser. Für die Reds stand er jetzt schon 242 Minuten auf dem Platz. Ein Tor und zwei Assists stehen zu Buche.

Auch Trainer Klopp konnte sich einen Seitenhieb gegen den deutschen Rekordmeister nicht verkneifen. "Seine Zeit bei Bayern war nicht die schlechteste auf der Welt, aber er fühlt sich hier zu 100 Prozent eingebunden", betonte der ehemalige BVB-Coach.

Vom niederländischen Nationalspieler schwärmte Klopp in höchsten Tönen: "Er ist sehr wichtig für uns. Es ist offensichtlich, was für ein Talent wir verpflichtet haben. Er genießt die Situation und kommt Schritt für Schritt voran. Es ist wirklich toll zu sehen."

Gegen Saint Gilloise war Liverpool in der 44. Minute durch Gravenberch in Führung gegangen. Nach einem Schuss von Trent Alexander-Arnold verwertete der Neuzugang den Abpraller sicher. "Ja, es war großartig. Es fühlt sich super gut an, es war das beste Tor meiner bisherigen Karriere, glaube ich", scherzte der Oranje-Star und merkte an: "Nein, das einfachste in meiner Karriere."