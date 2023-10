Hamann malt düsteres Szenario für den BVB

IMAGO/osnapix / Titgemeyer

Dem BVB droht in der Champions League ein frühes Aus

Nach dem torlosen Remis gegen AC Mailand belegt Borussia Dortmund den letzten Platz in der Champions-League-Gruppe F. Ex-Profi Dietmar Hamann malt nach dem Rückschlag ein düsteres Szenario für den BVB.

"Ich befürchte, dass in drei Wochen nach dem nächsten Spiel in Newcastle die Champions League für die Dortmunder mehr oder weniger beendet sein wird", schrieb Hamann in seiner "Sky"-Kolumne.

Sollte der BVB in Newcastle verlieren, müssten wohl Siege in Mailand und zu Hause gegen den Premier-League-Klub und Paris-Saint-Germain her. "Dazu fehlt mir momentan die Fantasie", urteilte der TV-Experte und ergänzte: "Ich glaube nicht, dass die Dortmunder im neuen Jahr noch international dabei sein werden."

"Adeyemi im Moment nur Passagier" beim BVB

Gerade die schwächelnde Offensive der Dortmunder bereitet Hamann Kopfzerbrechen. Donyell Malen sei derzeit der einzige Spieler, der sich "auf internationalem Niveau durchsetzen kann".

"Haller ist außer Form, Adeyemi ist im Moment nur Passagier, nur Beifahrer. Reus kann immer wieder mal für Lichtblicke sorgen, aber international ist es schwieriger als in der Bundesliga", führte Hamann weiter aus: "Brandt hat zwar immer wieder gute Phasen, aber dann taucht er über lange Strecken für mehrere Spiele ab."

Von Neuzugang Niclas Füllkrug könne man nicht erwarten, "dass er mit seinen erst zwei Champions-League-Spielen gegen diese Hochkaräter am Fließband trifft".

Die Dortmunder Verantwortlichen glauben indes noch an ein Weiterkommen in der Königsklasse. "Der Tabellenführer ist genau drei Punkte entfernt. Es sind noch vier Spiele und dementsprechend zwölf Punkte", sagte Trainer Edin Terzic nach dem 0:0 gegen Milan. In der wohl schwersten Königsklassengruppe sei "sehr viel möglich", betonte er.

An der Tabellenspitze liegen nach dem überraschenden 4:1-Sieg gegen Paris Saint-Germain die von Saudi-Arabien alimentierten Engländer von Newcastle United mit vier Punkten. Dahinter folgen PSG mit drei und Milan mit zwei Zählern.