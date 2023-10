Reif: Beim BVB stimmen höchstens "halbwegs" die Ergebnisse

IMAGO/Blatterspiel

BVB-Coach Edin Terzic hat alle Hände voll zu tun

Marcel Reif hat Borussia Dortmund und Trainer Edin Terzic nach dem 0:0 in der Champions League gegen AC Mailand stark kritisiert. Beim BVB stimmen laut der Kommentatoren-Legende derzeit nur "halbwegs" die Ergebnisse und sonst kaum etwas.

Ein glücklicher Platz vier in der Bundesliga, der letzte Rang in der Champions-League-Gruppe F mit nur einem Punkt: Bei Borussia Dortmund läuft es derzeit nicht nach Maß. Vor allem spielerisch lässt der BVB zu wünschen übrig. Unter der Woche gab es nur ein 0:0 gegen AC Mailand. Zu wenig für die Ansprüche der Schwarz-Gelben und auch zu wenig in den Augen von Reporter-Legende Marcel Reif.

"Ich sehe die Weiterentwicklung nicht", legte Reif gegenüber "Bild" den Finger in die Wunde von BVB-Coach Edin Terzic und fügte vielsagend an: "Was noch halbwegs stimmt, sind die Ergebnisse."

In der Bundesliga spielt der BVB laut Reif "nicht so dolle", aber immerhin werde eine Art "neuer Pragmatismus propagiert", analysierte der 73-Jährige. Heißt: Vier Siege und zwei Unentschieden (sowie keine Niederlage) in sechs Spielen sind okay, das Zustandekommen der insgesamt 14 Punkte war aus Reifs Sicht jedoch mit viel Mühe, Glück und Arbeit verbunden. Tugenden, die sonst eher weniger im Vordergrund stehen beim BVB.

Reif macht BVB wenig Hoffnung

Dass Terzic das torlose Remis in der Champions League zuletzt noch als "gerecht" bezeichnete, verwunderte Reif. "Ich habe das Spiel gesehen. Mailand hätte das Spiel gewinnen müssen, die hatten Chancen, das war absurd", so der "Bild"-Experte, der seine Kritik erneuerte: "Man sieht keine Entwicklung." Alle aktuellen Mankos seien bekannt, nichts davon habe sich verbessert.

In Paris sei der BVB "mutlos aufgetreten" und sei mit dem 0:2 noch "relativ lebend" herausgekommen. "Im nächsten Spiel gegen Milan zu Hause ist man dann weit davon entfernt, zu gewinnen", sagte Reif und bezeichnete den letzten Tabellenplatz als passend. Hoffnungen, dass man das Ruder beim nächsten Spiel in Newcastle rumreißen könnte, machte der Kommentator den BVB-Fans und -Verantwortlichen nicht.

"Ende Oktober im Norden Englands, bei kalten Temperaturen und Durchzug, na viel Vergnügen", sagte Reif mit Blick auf das anstehende Spiel gegen den aus Saudi-Arabien alimentierten Premier-League-Klub. "Jetzt müssen sie! Jetzt kommt auch noch Druck dazu." Die Aussichten seien aber schlecht: "Gegen Milan hatten sie in der zweiten Halbzeit keine Chancen. Wie soll das Toreschießen da in Newcastle klappen?", fragte Reif.

Die Konkurrenz schlafe nicht, der BVB müsse dringend aufwachen, so das Fazit der Kommentatoren-Legende.