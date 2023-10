BVB-Youngster zurück im U21-Kader

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Bahho Kara

Youssoufa Moukoko und Karim Adeyemi gehören zur U21-Nationalmannschaft

Nationalspieler Karim Adeyemi kehrt für die kommenden EM-Qualifikationsspiele in der Kader der U21 zurück.

Die Entscheidung sei "in enger Abstimmung" mit Julian Nagelsmann gefallen, erklärte Trainer Antonio Di Salvo: "Karim hat keine Sekunde gezögert und sofort die Chance gesehen, bei uns nicht nur Spielpraxis und Selbstvertrauen zu sammeln, sondern auch Verantwortung zu übernehmen und voranzugehen."

Der Angreifer von Borussia Dortmund war zuletzt beim EM-Triumph 2021 in der bedeutendsten Nachwuchsmannschaft zum Einsatz gekommen, seitdem hatte er vier Partien für die A-Mannschaft bestritten. Mit Einsätzen bei den Qualifikationsspielen am 13. Oktober in Bulgarien sowie am 17. Oktober in Israel solle sich Adeyemi empfehlen, um "schnellstmöglich wieder eine bedeutende Rolle" beim BVB sowie der A-Nationalmannschaft zu spielen. Auch Teamkollege Youssoufa Moukoko gehört erneut zum Aufgebot.

Als Neulinge nominierte Di Salvo Leandro Morgalla (RB Salzburg) und Julian Eitschberger (Hallescher FC), dazu kehren die EM-Fahrer Noah Atubolu (SC Freiburg), Marton Dardai (Hertha BSC) sowie Luca Netz (Borussia Mönchengladbach) zurück. Verzichten muss die U21 auf die verletzten Eric Martel, Jan Thielmann (beide 1. FC Köln), Linus Gechter (Hertha BSC) sowie Nelson Weiper (FSV Mainz 05) und den erkrankten Nicolo Tresoldi (Hannover 96).

"Uns erwarten zwei schwere Partien", sagte Di Salvo: "Bulgarien ist mit vier Punkten aus zwei Spielen hervorragend in die EM-Qualifikation gestartet. Israel ist mit diesem Jahrgang amtierender Vizeeuropameister. Wir benötigen in beiden Spielen Topleistungen." Der Auftakt in die EM-Qualifikation war im September mit einem 3:0 im Kosovo geglückt.

Das deutsche Aufgebot:

Tor: Noah Atubolu (SC Freiburg), Felix Gebhardt (Jahn Regensburg), Jonas Urbig (SpVgg Greuther Fürth)

Abwehr: Bright Akwo Arrey-Mbi (Hannover 96), Nathaniel Brown (1. FC Nürnberg), Julian Eitschberger (Hallescher FC), Colin Noah Kleine-Bekel (Holstein Kiel), Leandro Morgalla (RB Salzburg), Luca Netz (Borussia Mönchengladbach), Tan-Kenneth Schmidt (SC Freiburg), Jamil Siebert (Fortuna Düsseldorf)

Mittelfeld/Sturm: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund), Maximilian Beier (TSG Hoffenheim), Tim Breithaupt (FC Augsburg), Marton Dardai (Hertha BSC), Brajan Gruda (1. FSV Mainz 05), Ansgar Knauff (Eintracht Frankfurt), Tim Lemperle (SpVgg Greuther Fürth), Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund), Paul Nebel (Karlsruher SC), Merlin Röhl (SC Freiburg), Robert Wagner (SpVgg Greuther Fürth), Nick Woltemade (Werder Bremen)