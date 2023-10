Hier läuft BVB vs. Union Berlin im TV und Stream

IMAGO/Ralf Treese, Ralf Treese

Julian Ryerson trifft mit dem BVB auf seinen Ex-Klub Union Berlin

Bundesliga-Alltag nach der Champions League: Der BVB empfängt am Samstag (15:30 Uhr) den 1. FC Union Berlin. Wo wird die Partie der beiden Königsklassen-Teilnehmer im TV und Stream gezeigt?

Wenn am Samstag in Dortmund die Partie des 7. Bundesliga-Spieltags zwischen dem BVB und Union Berlin über die Bühne geht, trifft Neu-Nationalspieler Kevin Behrens auf seine künftigen DFB-Kollegen Niklas Süle, Julian Brandt, Niclas Füllkrug und Mats Hummels. Sie alle wurden von Bundestrainer Julian Nagelsmann in den Kader berufen.

Der 32 Jahre alte Behrens darf somit auf der anschließenden USA-Reise erstmals seine Visitenkarte bei der DFB-Auswahl abgeben. Nach einem starken Saisonstart mit vier Toren aus sechs Spielen könnte der Angreifer nun ausgerechnet im Spiel gegen Stürmerkollege Füllkrug ein weiteres Ausrufezeichen setzen.

Für Überraschung sorgte in Dortmund derweil die Nicht-Berücksichtigung von Kapitän Emre Can und Verteidiger Nico Schlotterbeck. Cheftrainer Edin Terzic wollte die Entscheidung vorab nicht groß kommentieren und sagte auf der Pressekonferenz lediglich: "Julian ist der Bundestrainer, Julian muss harte Entscheidungen treffen. So wie wir an Bundesliga-Spieltagen. Wir drücken natürlich der deutschen Nationalmannschaft die Daumen."

Umso mehr freute sich der BVB-Coach für Mats Hummels. "Er hat sich das absolut verdient. Nicht nur in dieser Saison, besonders auch in den letzten Jahren." Der 34-Jährige hatte das bisher letzte seiner 76 Länderspiele im EM-Achtelfinale 2021 gegen England (0:2) unter Joachim Löw bestritten. Nagelsmanns Vorgänger Hansi Flick setzte in seiner Amtszeit nicht auf Hummels.

Wie präsentieren sich die DFB-Profis im Spiel zwischen dem BVB und Union Berlin? Und wo wird die Partie live im TV und Stream übertragen?

Hier läuft BVB vs. Union Berlin