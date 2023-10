Matthäus mit klarer Meinung zum Hummels-Comeback

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Lothar Matthäus blickt auf den Kader der Nationalmannschaft

Julian Nagelsmann hat seinen ersten Kader als Bundestrainier nominiert. BVB-Verteidiger Mats Hummels feiert unter dem Flick-Nachfolger das Comeback in der Nationalmannschaft. Die richtige Entscheidung, meint Lothar Matthäus.

"Wenn Leistung zählt, zählt nicht das Alter. Von daher bin ich vollkommen damit einverstanden, dass Hummels zurückkommt. Es ist immer gut, wenn man als Trainer erfahrene Spieler dabei hat, die vor allem auch Verantwortung übernehmen und nicht nur schlau daherreden", sagte Matthäus gegenüber "Sky".

Hummels sowie der ebenfalls nominierte Thomas Müller seien "geeignet dafür, sie bringen Leistung, sie sind erfahren und können den Trainer in der einen oder anderen Situation in Gesprächen mit ihrer Erfahrung unterstützen und ihren Mitspielern helfen", urteilte der Weltmeister von 1990.

"Wichtig ist, dass man mit dem Spieler offen umgeht und ihm sagt: Ich brauche dich für dies oder das, ich will dich in der Dreier- oder Viererkette einsetzen, ich brauche dich als Backup, und so weiter und so fort. Das muss klar kommuniziert werden", ergänzte Matthäus mit Blick auf Hummels und Müller.

Die Diskussionen würden nicht nachlassen, "wenn Hummels und Müller nominiert werden und dann 88 Minuten lang auf der Bank sitzen und dann kurz reinkommen, damit sie gespielt haben. Das sollte nicht der Sinn der Sache sein", so der Rekordnationalspieler.

Hummels hatte letztmals im Sommer 2021 für das DFB-Team gespielt. Müller war bereits zuletzt wieder ein Teil der Nationalmannschaft.

"Müller hat die Situation bei Bayern München gut angenommen"

"Wenn man ihre Leistungen betrachtet, weiß man, wie wichtig Hummels und Müller für ihre Mannschaften sind. Müller hat die Situation bei Bayern München gut angenommen. Er weiß wahrscheinlich, dass Musiala im Ranking vor ihm steht. So ähnlich wird es auch mit Hummels sein", beurteilte Matthäus die Berufung der beiden 2014er Weltmeister.

Der TV-Experte weiter: "Man weiß nicht, wie Julian entscheiden wird, aber wichtig ist, dass man die Spieler nicht nur mitnimmt, weil sie Erfahrung haben, sondern ihnen auch das Vertrauen schenkt oder die Position gibt, dass sie gefühlt auch nach außen hin wichtig für die Mannschaft sind."

Die deutsche Nationalmannschaft testet in der bevorstehenden Länderspielpause gegen die USA (14. Oktober) sowie gegen Mexiko (18. Oktober).