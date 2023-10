FC Bayern und 1. FC Köln live im Free-TV

IMAGO/Revierfoto

Der FC Bayern trifft im DFB-Pokal auf den 1. FC Saarbrücken

Die Spiele im DFB-Pokal des FC Bayern beim 1. FC Saarbrücken und des 1. FC Köln beim 1. FC Kaiserslautern werden live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen.

Die ARD zeigt die Münchner beim Drittligisten in Saarbrücken am 1. November, im ZDF ist tags zuvor (beide 20.45 Uhr) das Duell der Traditionsklubs aus Kaiserslautern und Köln zu sehen. Dies teilten ARD und ZDF am Freitag mit.

Überdies werden diese beiden Spiele und alle weiteren der zweiten Runde bei Sky übertragen. Insgesamt stehen 16 Partien auf dem Programm, das Finale findet am 25. Mai 2024 in Berlin statt.