Enthüllt: Kane vor Rückkehr zu Tottenham Hotspur

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Von Tottenham Hotspur zum FC Bayern gewechselt: Harry Kane

Harry Kane ist in der zurückliegenden Transferperiode von Tottenham Hotspur zum FC Bayern gewechselt. Nun steht der Torjäger vor einer Rückkehr zu seinem Ex-Verein, um sich dort von seinen ehemaligen Kollegen zu verabschieden.

Die englische Nationalmannschaft tritt in der kommenden Länderspielpause auf heimischen Boden gegen Australien (13. Oktober) sowie Italien (17. Oktober) an. Harry Kane steht als Mannschaftskapitän selbstverständlich im Kader der Three Lions.

Im Rahmen dessen wird der 30-Jährige wohl Tottenham Hotspur einen Besuch abstatten. Laut "Daily Mail" hat Kane die Erlaubnis der Nordlondoner, sich auf dem Vereinsgelände von seinen ehemaligen Kollegen zu verabschieden.

Der Mittelstürmer war im August nach einem wochenlangen Verhandlungsmarathon von Tottenham zum FC Bayern gewechselt. Nun wird Kane den Spurs wohl noch einmal persönlich "goodbye" sagen. Der Angreifer hatte insgesamt 278 Treffer für den Premier-League-Klub erzielt. Ein Titel sollte aber nicht herausspringen.

Das soll sich beim FC Bayern ändern. Kane hat sich beim deutschen Rekordmeister nahtlos eingefügt. So gelangen dem Routinier bereits neun Tore im FCB-Dress.

FC Bayern greift für Harry Kane tief in die Tasche

Der FC Bayern hat nach dem Abschied von Robert Lewandowski (FC Barcelona) im Sommer 2022 mit einer Saison Verzögerung nun wieder eine klassische Nummer neun auf internationalem Topniveau im Kader. Dafür musste der Fußball-Bundesligist aber auch tief in die Tasche greifen. In den Medien wurde immer wieder eine Ablösesumme von rund 100 Millionen Euro kolportiert.

"Harry Kane hat nicht mehr als 100 Millionen gekostet - es sei denn, wir gewinnen in den nächsten Saisons dies, dies und das. Ohne Boni liegen wir unter 100 Millionen", stellte Klubpräsident Herbert Hainer kürzlich gegenüber der "Frankfurter Allgemeine Zeitung" klar.