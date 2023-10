Tuchel erklärt Müllers Rolle beim FC Bayern

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Thomas Müller auf der Ersatzbank des FC Bayern

Thomas Müller muss sich beim FC Bayern zunehmend mit der Joker-Rolle begnügen. Cheftrainer Thomas Tuchel sieht in dem Nationalspieler noch immer einen großen Mehrwert für die Mannschaft. Gut möglich, dass der Weltmeister von 2014 am Sonntag gegen den SC Freiburg in die Startelf rotiert.

"Müller spielt immer": Dieser Satz war unter Ex-Coach Louis van Gaal beim FC Bayern einst ein ungeschriebenes Gesetz. Mittlerweile spielt Müller immer noch regelmäßig beim deutschen Rekordmeister, ist allerdings nicht mehr unangefochtene Stammkraft. Jamal Musiala genießt im offensiven Mittelfeld zumeist den Vorzug.

Wie wichtig ist Müller also noch für den FC Bayern? "Jedes Spiel ist ein Thomas Müller-Spiel, wir müssen ihn nur aufstellen. Thomas hat seinen Wert bewiesen", sagte Trainer Tuchel am Freitag auf der Pressekonferenz des FC Bayern.

Müller wurde beim vergangenen Champions-League-Duell mit dem FC Kopenhagen am Dienstagabend in der Schlussphase eingewechselt und bereitete kurze Zeit später den 2:1-Siegtreffer von Mathys Tel vor.

"Normal, dass es nicht 50-mal von Beginn an geht"

"Er hat ein gewisses Alter, er hat in seiner gesamten Karriere mit extrem viel Aufwand gespielt. Er hat sich immer über den Aufwand und die Laufwege definiert. Das ist immer noch so", lobte Tuchel den Routinier und ergänzte mit Blick auf die Joker-Rolle in Kopenhagen: "Wir brauchen ihn, er erkennt Räume, bevor es andere tun. In der Phase seiner Karriere ist es normal, dass es nicht 50-mal von Beginn an geht."

Der FC Bayern sei "heilfroh, dass Thomas da ist". "Er ist mit großer Energie in Kopenhagen eingewechselt worden. Er ist auf jeden Fall ein Kandidat, gegen Freiburg zu beginnen. Er macht mega fleißig Zusatzprogramme", erklärte Tuchel.

Für die Münchener geht es in der Fußball-Bundesliga am Sonntag (17:30 Uhr) Zuhause gegen den SC Freiburg weiter.