Offiziell: FC Bayern verzichtet auf Boateng-Verpflichtung

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Kein Vertrag für Jérôme Boateng beim FC Bayern

Jérôme Boateng kehrt nicht zum FC Bayern zurück. Das gab der Fußball-Bundesligist am Freitagabend offiziell bekannt.

Der 35-Jährige trainierte in dieser Woche an der Säbener Straße. Der FC Bayern prüfte eine erneute Zusammenarbeit mit dem Weltmeister von 2014. Boateng spielte bereits zwischen 2011 und 2021 an der Isar. Zu einem erneuten Engagement wird es jedoch nicht kommen.

"In der Betrachtung aller Aspekte hat der FC Bayern jetzt entschieden, auf eine Verpflichtung von Jérôme Boateng zu verzichten. Gleichzeitig wurde ihm als einem verdienten Spieler des Vereins angeboten, sich weiterhin beim FC Bayern fit zu halten. Jérôme Boateng präsentierte sich in guter körperlicher Verfassung", heißt es in der Vereinsmitteilung.

Zudem verwies der deutsche Serienmeister darauf, dass sich die personelle Lage in der Innenverteidiger entspannt habe. Dayot Upamecano und Minjae Kim stehen dem FC Bayern wieder zur Verfügung. Matthijs de Ligt befinde sich "auf dem Weg der Besserung". Zuletzt hatte der Klub in der Hintermannschaft einen personellen Engpass.

Jérôme Boateng angeblich "sehr enttäuscht"

Wie "Sport1" schreibt, soll Boateng "sehr enttäuscht über das Vorgehen des Vereins sein, weil ihm zunächst klar kommuniziert worden sein soll, dass man eine Verpflichtung nur vom Sportlichen abhängig mache".

Boateng steht nach wie vor im Fokus der Justiz. Zwar hob das Bayerische Oberste Landesgericht seine Verurteilung wegen Körperverletzung zuletzt auf, ordnete aber ein neues Verfahren vor dem Landgericht München I an. Gegen das Urteil hatten sowohl Boateng als auch die Münchner Staatsanwaltschaft Revision eingelegt.

Bayerns Sportdirektor Christoph Freund betonte zuletzt, dass die Unschuldsvermutung gelte. "Wir können dem nicht vorgreifen. Ich bin kein Jurist und will auch keinem Gericht vorgreifen", sagte der Münchner Funktionär am Rande des Champions-League-Spiels beim FC Kopenhagen (2:1) am Dienstagabend gegenüber "Prime Video".

Laut "Bild" soll die juristische Angelegenheit "den Ausschlag gegeben haben", Boateng nicht zu verpflichten. "Sport1" zufolge seien die "Zweifel" bei den Bayern-Verantwortlichen "auch wegen des noch nicht abgeschlossenen Gerichtsverfahrens zu groß".

Wie "Sky" vermeldet, will Boateng seine Profi-Karriere fortsetzen.