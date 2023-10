WM-Spielplan 2030 wird "angepasst"

ULMER via www.imago-images.de

Die Fußball-WM 2030 findet in sechs Ländern statt

Für die in sechs Ländern und auf drei Kontinenten stattfindende Fußball-WM 2030 soll der Spielplan eigens angepasst werden.

Die sechs Mannschaften, die ihre Auftaktspiele in Südamerika bestreiten und anschließend nach Marokko, Spanien oder Portugal weiterreisen müssen, sollen "etwa elf bis zwölf Tage für Reisen und Regeneration vor dem zweiten Spiel" erhalten. Das Finale der WM 2030 soll am Sonntag, 21. Juli steigen.

Diesen vorläufigen Plan teilte der Weltverband FIFA mit. Demnach sollen die drei Spiele in Südamerika am 8. und 9. Juni 2030 und damit einige Tage vor den offiziellen Eröffnungsspielen der WM stattfinden, die am 13. und 14. Juni in Marokko, Portugal und Spanien ausgetragen werden.

Uruguay, Argentinien und Paraguay sowie deren jeweilige Gegner am ersten Spieltag würden ihr zweites Gruppenspiel dann erst am 21. und 22. Juni austragen.

Das FIFA-Council hatte am Mittwoch angekündigt, dass die WM 2030 mit drei Spielen in Uruguay, Argentinien und Paraguay beginnen soll und danach in Marokko, Spanien und Portugal ausgetragen wird. Die Entscheidung muss noch vom FIFA-Kongress bestätigt werden. Dies soll laut FIFA voraussichtlich im vierten Quartal 2024 geschehen.