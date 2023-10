Hummels meldet sich nach DFB-Comeback zu Wort

ULMER via www.imago-images.de

BVB-Star Mats Hummels ist zurück bei der Nationalmannschaft

Nach seiner Nominierung für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft meldete sich BVB-Star Mats Hummels zu Wort.

"Es ist eine wahnsinnige und richtig schöne Bestätigung für das, was ich auf dem Platz mache und dafür mache, dass das auf dem Platz noch so funktioniert", sagte Hummels in einer Video-Botschaft, die er in seiner Instagram-Story teilte.

Der Innenverteidiger sei "sehr froh, wieder zurück beim Team zu sein". Außerdem bedankte sich Hummels bei seinen Fans. Es mache ihn glücklich, "wie viele Leute sich da ehrlich und authentisch für mich freuen".

Mehr als zwei Jahre nach seinem 76. und bislang letzten Länderspiel beim EM-Aus gegen England holte der neue Bundestrainer Julian Nagelsmann Hummels ins DFB-Team zurück - und zwar als Führungsfigur, wie der Coach gleich klarmachte. "Mats ist ein Spieler mit einer sehr großen Erfahrung. Und das ist auch das, was wir sehen wollen", betonte er in einem DFB-Video.

"Ich verspreche mir auch, dass er im Training die Dinge, die ich sehen will, auch weitertragen kann an Teamkollegen." Hummels sei ein Spieler, der seine Anweisungen und taktischen Forderungen nicht nur verstehe, sondern auch an die Mitspieler weiterreichen könne "Absolut bereit", schrieb Hummels bei Instagram Story über dem Kader mit seinem Namen, nachdem der DFB bei der Veröffentlichung des Aufgebots gefragt hatte: "Bist du bereit?"

Mit dem Ende der Ära von Bundestrainer Joachim Löw schien auch Hummels Länderspielzeit vorbei. Unter Löw-Nachfolger Flick stand der Dortmunder nicht einmal im Aufgebot. Einen Rücktritt gab es aber nie. Nun vollzieht die wechselhafte Karriere nochmals eine Wende. Bereits Löw hatte zwischen Frühjahr 2019 und 2021 auf Hummels verzichtet und ihn dann - letztlich ohne Erfolg - für sein letztes Turnier als Bundestrainer zurückgeholt. Nun soll Hummels der zuletzt instabilen Abwehr auf dem Weg zum Heimturnier neuen Halt geben.