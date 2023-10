Enthüllt: Bayerns Tel lehnte Angebot von Top-Klub ab

IMAGO/PETTER ARVIDSON

Mathys Tel startet beim FC Bayern in dieser Saison so richtig durch

Mathys Tel ist beim FC Bayern ohne Wenn und Aber der größte Gewinner der noch jungen Saison. Dass es so kommen würde, war nicht zwingend abzusehen, denn im Sommer standen dem Franzosen einige Türen für einen Abschied offen.

Wie der renommierte Transfer-Insider Fabrizio Romano berichtet, lagen Mathys Tel im vergangenen Sommer zahlreiche Angebote vor. Demnach erhielt der Stürmer insgesamt "mehr als fünf" Offerten für ein Leihgeschäft.

Eins der besagten Angebote kam laut Romano von einem "wichtigen" Klub aus England. Um welchen Klub es sich dabei handelt, ist allerdings unklar.

Tel wollte den FC Bayern nie verlassen

Ein Wechsel sei für den 18-Jährigen aber nie infrage gekommen, erklärte der Journalist weiter. Tel habe zu keiner Zeit mit einem Abschied geliebäugelt, wollte in München bleiben und dort um seinen Platz kämpfen. Das ist dem jungen Stürmer in der laufenden Saison ohne Zweifel auch gelungen.

Zwar zählt Tel nach wie vor nicht zur Stammelf von Trainer Thomas Tuchel. Allerdings bekommt der Youngster in jedem Spiel seine Chance - und die weiß er bisher eindrucksvoll zu nutzen.

Tel sammelte in der aktuellen Spielzeit bereits neun Pflichtspieleinsätze und erzielte dabei sechs Tore. Nicht selten war er bei seinen Einsätzen ein ganz entscheidender Faktor. So zum Beispiel beim Sieg in Mönchengladbach, als er spät den 2:1-Siegtreffer erzielte. Oder auch beim 2:1 in der Champions League gegen Kopenhagen, wo er ebenfalls kurz vor Schluss traf.

Selbst Real Madrid wird hellhörig

Tels Leistungen sind längst auch außerhalb Münchens ein Gesprächsthema. Erst in dieser Woche wurde der Stürmer erstmals in seiner Karriere für die französische U21-Nationalmannschaft nominiert. Dazu wurde jüngst spekuliert, dass auch Real Madrid den Youngster mittlerweile auf dem Zettel habe.

Beim FC Bayern können sie diesen Spekulationen gelassen entgegensehen. Tels Vertrag beim Rekordmeister läuft bis zum Sommer 2027. Bis dahin soll er sich so weit entwickeln, dass er die neue Nummer eins in der Sturmspitze sein kann. Das Potenzial dazu, das haben die letzten Wochen gezeigt, ist offenkundig vorhanden.