Falsche Versprechungen des FC Bayern an Boateng

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Jerome Boateng unterschreibt nicht beim FC Bayern

Nachdem Jerome Boateng rund eine Woche beim FC Bayern mittrainiert hat, entschieden sich die Münchner gegen eine Verpflichtung des ehemaligen Spielers. Grund dafür sollen wohl nicht sportliche Aspekte gewesen sein.

"In der Betrachtung aller Aspekte hat der FC Bayern jetzt entschieden, auf eine Verpflichtung von Jerome Boateng zu verzichten. Gleichzeitig wurde ihm als einem verdienten Spieler des Vereins angeboten, sich weiterhin beim FC Bayern fit zu halten. Boateng präsentierte sich in guter körperlicher Verfassung", heißt es in der Vereinsmitteilung.

Zudem verwies der deutsche Serienmeister darauf, dass sich die personelle Lage in der Innenverteidiger entspannt habe.

Ausschlaggebend für den Verzicht war aber wohl der laufenden Prozess wegen Körperverletzung gegen den 35-Jährigen.

Boateng reagierte wohl "sehr enttäuscht"

Laut "Sport1" hat Boateng auf die Absage des FC Bayern "sehr enttäuscht" reagiert. Vor seinem Gastspiel habe man dem Innenverteidiger schließlich zu gesichert, allein nach sportlichen Aspekten entscheiden zu wollen.

Doch sportlich hat Boateng offenbar überzeugt. "Er hat sich gut verhalten, gut mittrainiert", hatte Trainer Thomas Tuchel noch wenige Stunden vor der Entscheidung gesagt. "Sport1" zufolge war der Coach ohnehin dafür, dass der Routinier einen Vertrag bekommt. Die Bayern-Bosse haben sich aber dagegen entschieden.

Der TV-Sender enthüllte außerdem, dass die Fanszene des FC Bayern für das Heimspiel gegen den SC Freiburg ein Banner vorbereitet hatte, in dem die Abneigung gegen eine Boateng-Verpflichtung zum Ausdruck gebracht werden sollte.

Boateng steht nach wie vor im Fokus der Justiz. Zwar hob das Bayerische Oberste Landesgericht seine Verurteilung wegen Körperverletzung zuletzt auf, ordnete aber ein neues Verfahren vor dem Landgericht München I an. Gegen das Urteil hatten sowohl Boateng als auch die Münchner Staatsanwaltschaft Revision eingelegt.