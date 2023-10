FC Bayern hat "zwei oder drei Meisterschaften hergeschenkt"

unknown

Markus Babbel hat über seine Zeit beim FC Bayern gesprochen

Neun Jahre lang schnürte Markus Babbel während seiner aktiven Spielerkarriere die Schuhe für den FC Bayern. Eine stets aufregende, aber nicht immer ganz leichte Phase seiner Laufbahn, wie der ehemalige Nationalspieler nun zugab.

Auf der einen Seite habe er beim FC Bayern schon eine "coole Zeit" erlebt, sagte Babbel im Interview mit der "Abendzeitung". Auf der anderen Seite seien er und seine damaligen Mannschaftskollegen ab Mitte der 90er-Jahre aber auch "die Hochgeburt des FC Hollywood" gewesen.

"Was heute bei den Bayern passiert, ist alles Kindergeburtstag gegen das, was damals lief", sagte Babbel über die permanente Unruhe, die damals beim FC Bayern herrschte. Wegen dieser "haben wir leider zwei oder drei Meisterschaften hergeschenkt", rechnete der ehemalige Abwehrspieler vor.

Babbel: FC Bayern in den 90er-Jahren eine "Irrenanstalt"

Verlass war damals vor allem auf die internen Streitereien zwischen den Profis des Rekordmeisters - und darauf, dass sie an die Öffentlichkeit kommen würden. Die internen Schlammschlachten wurden in der Presse breitgetreten und sorgten für beste Boulevard-Unterhaltung.

"Wir waren die beste Mannschaft mit den besten Spielern, aber wir haben es in manchen Jahren einfach nicht geschafft, uns zusammenzufinden. Es war also zweischneidig: Einerseits bin ich stolz, für den FC Bayern gespielt zu haben, andererseits war es brutal anstrengend. Das hat so viel Energie gekostet, unnötige Energie", blickte Babbel auf die turbulente Zeit zurück.

Irgendwann sei es ihm dann zu viel geworden, erklärte der heute 51-Jährige, der an einem gewissen Punkt zum Hörer griff und bei BVB-Trainer Ottmar Hitzfeld nachfragte, ob dieser ihn nicht nach Dortmund holen könne. "Das war ein Punkt, da habe ich es nimmer ausgehalten in dieser Irrenanstalt. Ein Wahnsinn, was da los war", erinnerte sich Babbel, der wenig später dann doch mit Hitzfeld zusammenarbeitete - beim FC Bayern.

"Es war mit die schönste Zeit, aber ich bin dann weggegangen. Ich musste da raus und was Neues sehen", begründete Babbel seinen Abschied aus München und Wechsel zum FC Liverpool, für den er von 2000 bis 2003 die Schuhe schnürte.