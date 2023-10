BVB-Boss Watzke: "Eine Person war immer gegen Nagelsmann"

IMAGO/Revierfoto

Julian Nagelsmann an der Seitenlinie beim BVB? Bislang noch nicht in Diensten der Dortmunder!

Nach seinem Aus beim FC Bayern hat Julian Nagelsmann mittlerweile wieder eine neue Beschäftigung gefunden, ist Bundestrainer geworden und soll die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bis zur EM betreuen. Allerdings hätte der heute 36-Jährige bei anderem Verlauf in der Vergangenheit wohl auch schon bei Borussia Dortmund landen können, wie Hans-Joachim Watzke nun verriet. Dass es nicht klappte, lag definitiv nicht am BVB-Boss.

Hans-Joachim Watzke ist ein Mann klarer Aussagen. Zwar findet der Geschäftsführer von Borussia Dortmund nicht in jeder Situation die passenden Worte - wie beispielweise zuletzt bei seiner vielzitierten Kritik am Nachwuchsfußball-Konzept des DFB - doch Watzke hält mit seiner Meinung immerhin nicht hinter dem Berg. So auch im Fall des frisch gekürten Bundestrainers, den der BVB-Boss auch gern bei den Schwarz-Gelben gesehen hätte.

"Ich bin ja wirklich großer Befürworter von Julian Nagelsmann", sagte Watzke gegenüber dem "Deutschlandfunk". Hierbei verriet der 64-Jährige auch, dass Nagelsmann in der Vergangenheit wohl schon Thema war rund um den Signal Iduna Park.

"Wir waren ja schon ab und zu mal so weit vor Jahren, dass ich ihn auch gerne zum BVB geholt hätte", sagte Watzke und fügte vielsagend an: "Aber da gab es dann immer eine Person, die dagegen war."

Um welchen Zeitraum es sich bei den Gedankenspielen um ein Nagelsmann-Engagement handelte, enthüllte Watzke nicht.

Nagelsmann war schon öfter Thema beim BVB

Allerdings wurde der heute 36-Jährige unter anderem im Sommer 2021 rund um den BVB gehandelt, bevor schließlich Marco Rose übernahm. Auch vor seinem Bundestrainer-Engagement war er Thema als möglicher Ersatz für den wankenden Edin Terzic.

"Jetzt ist er bei der Nationalmannschaft", holte Watzke die Zuhörer des "Deutschlandfunks" zurück in die Realität. Dass Nagelsmann das DFB-Team bestmöglich zur Heim-EM führen wird, daran hat der 64-Jährige keine Zweifel. "Der wird die Mannschaft gut aufstellen für die Euro, ich bin da sehr sicher", sagte er.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft fliegt nach dem aktuellen Bundesliga-Wochenende am 9. Oktober nach Nord/Mittelamerika, um dort gegen die USA (14.10., 21 Uhr) und gegen Mexiko (18.10., 2 Uhr) anzutreten.